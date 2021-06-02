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Звездные войны 2.0. Как США и Китай воюют за командные высоты в космосе

Набирает темпы космическая гонка между США и КНР. Борьба идет за космические базы, контроль над которыми в будущем станет эквивалентом "командных высот" вчерашнего дня.

Игаль Левин
Игаль Левин
офицер Армии обороны Израиля, военный аналитик
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“На этом фото восьмой прототип марсианского корабля Starship SN8. Его испытания начнутся вот уже совсем скоро: продувка на земле, а затем полет на высоту 15 км. Темпы невероятные, еще только вчера на верфях Маска в Бока-Чика в воздух подняли бак, тестируя новые двигатели, а сегодня уже есть полномасштабные Starship, которые проходят испытания. Одновременно с этим проект космического корабля Starship, оптимизированного для доставки астронавтов NASA на Луну, уже прошел первую проверку. Напомню, что к 2024 году США намерены вернуться на Луну, отправив туда экспедицию, в составе которой впервые будет женщина — причем не просто так, а с целью создать там постоянную базу".

На этом фото восьмой прототип марсианского корабля Starship SN8. Он отлетал 8 месяцев назад, а сегодня к полету готовится уже 16-й прототип
На этом фото восьмой прототип марсианского корабля Starship SN8. Он отлетал 8 месяцев назад, а сегодня к полету готовится уже 16-й прототип

Я писал эти строки восемь месяцев назад, поражаясь лихорадочному темпу, с котором сейчас штурмуют космос. Не прошло и года, как на Марсе уже три миссии: американская, арабская и китайская. Впервые на марсе поднялся "в воздух" дрон-вертолет. Впервые КНР посадила свой марсоход. Впервые арабский научный аппарат достиг красной планеты. А что касается Starship, то на высоту более 10 километров уже поднимался пятнадцатый прототип. Более того, NASA решило, что именно Starship будет тем кораблем, который доставит первого чернокожего и первую женщину на Луну в ближайшие годы. О создании своей базы на Луне заявили и в Поднебесной.

К слову никогда бы не подумал, что космические корабли будут собирать кранами, вот так, под открытым небом, словно в книгах Николая Носова.

Зачем все это? Затем, что сейчас набирает темпы космическая гонка между США и КНР. Да, Поднебесная пока отстает от США, но ее темпы развития невероятны, возможности и ресурсы колоссальны, а планы и амбиции поистине космические. Американцы понимают, что если не играть на упреждение, то потом банально будет поздно. Именно поэтому они и создали свои Космические войска, именно поэтому корабли Маска будут способны нести вооружения, именно поэтому они и готовят постоянные станции.

Но станция на Луне — это не главное. Главное — это занять точки L4 и L5. 

Точки L4 и L5, еще называемые точками Лагранжа — это точки либрации Луны; места, где притяжения Земли и Луны равны. Космические базы, помещенные в эти точки, могут оставаться там очень долго без потребности в горючем и корректировке. Для солдат космовойск такие станции могут оказаться эквивалентами "командных высот" вчерашнего дня.

Как выразился в своем докладе для Конгресса США старший аналитик Джон Коллинз:

"Кто правит околоземным пространством, тот господствует над планетой Земля.

Кто правит Луной, тот господствует над околоземным пространством.

Кто правит точками L4 и L5, тот господствует над системой Земля — Луна".

Доклад называется «Военно-космические силы: ближайшие 50 лет» и он дает предельно четкие контуры планов военного развития США на весь 21 век. Это военное занятие Луны, точек Лагранжа, контроль над пространством Земля — Луна, а затем военное занятие Марса. США важно не дать Поднебесной стать "Наднебесной", не позволить китайцам занять эти точки первыми. Именно исход борьбы за L4 и L5 и предрешит, кто будет следующим жандармом. 

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Причем жандармом даже не только Земли — Луны, но и всей Солнечной системы. А это уже будет очень надолго.

Те из вас, кто спешит уличить США в милитаризации космоса, я поспешу напомнить, что космос никогда не был гражданским. Первую ракету, на основе которой потом выросли космические достижения США и СССР, создал ССовец Вернер фон Браун. Этой ракетой сразу после ее создания бомбили Лондон. Вся космическая программа СССР была военная и создавалась для нужд Советской армии. Первые космонавты были военными. Юра, который, несомненно герой, напомню — майор ВВС — летчик-истребитель. Легендарная Р-7 создавалась не для мирного космоса, а как ракета для доставки ядерных зарядов на головы врагов. Ну и тд.

Поэтому ни космовойска США, ни военные космошипы Маска здесь не исключение, они логическое продолжение восхождения злых лысых обезьян в космос. Мы, видимо, не умеем иначе. По крайней мере, все на это указывает.