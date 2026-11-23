Наглядная иллюстрация от Института изучения войны, где именно украинцы ударили по судну Sparta II, обслуживающему российскую военную логистику, — сразу после того, как оно покинуло российскую исключительную экономическую зону.

С высокой долей вероятности, учитывая резко возросшую активность разведывательной авиации НАТО на этом направлении, русских будут постепенно запирать в Финском заливе, как это уже было сделано в Черном море.

НАТО на эту войну еще не пришло, это чистая правда, но есть одно большое НО.

На войне решает не только железо, но и связь, организация, разведка и синергия всего этого в едином рабочем контуре, способном действовать непрерывно столько, сколько потребует та или иная операция.

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Летчики, операторы, разведчики и другие специалисты, не участвуя в войне напрямую, все равно прокачиваются по максимуму, поскольку выполняют те же самые задачи, которые выполняли бы, будь тот или иной дрон или ракета запущены не Украиной, а силами стран НАТО.

Хитро и удобно — военные Альянса прокачивается на реальных боевых задачах, при этом формально не воюя, а Украина точно и эффективно х…чит русских.

Все в выигрыше.

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