В водах Финского залива было атаковано российское грузовое судно Sparta II. Сухогруз, находящийся под санкциями, следовал в Калининград.

В субботу, 21 ноября, на расстоянии трех морских миль от границы Российской Федерации было атаковано грузовое судно, следовавшее в Калининград. Об этом этом сообщил губернатор Ленинградской области РФ Александр Дрозденко.

По его словам, атака на судно якобы произошла в нейтральных водах Финского залива с применением двух БПЛА.

Также глава региона сообщил о эвакуации экипажа, позже уточнив, что в небе над Ленинградской областью якобы было сбито 80 беспилотных летательных аппаратов.

Финское издание Yle со ссылкой на полицию сообщает, что пострадало судно Sparta II, которое находилось примерно в 11 морских милях к северу от острова Вайндло, у побережья Эстонии.

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При этом Силы обороны Финляндии сообщили, что предприняли временные ограничения воздушного и морского пространства в водах залива для возможного противодействия дронам.

Издание Delfi пишет, что на корабле произошло несколько взрывов и вспыхнул пожар, сообщение о котором поступило в Координационный центр авиации и морских спасателей Департамента полиции и погранохраны Эстонии.

СМИ также отмечает, что в момент инцидента находилось зоне ответственности морского спасательного центра Санкт-Петербурга.

Согласно информации ресурса OpenSanctions, судно находится под санкциями США и Украины. Sparta II причастно к перевозке оружия в интересах Минобороны РФ.

Судно Sparta II в Санкт-Петербурге Фото: Marinetraffic

На момент публикации материала официальные лица Вооруженных Сил Украины и Службы безопасности Украины вероятную атаку на российское судно не комментировали.

Напомним, в июле СБУ совместно с Военно-морскими силами нанесли удар в Черном море по танкерам "Louise 1" и "Banda", входящим в состав "теневого флота" РФ.

Также Фокус писал, что за одну ночь силы беспилотных систем нанесли удар по 20 российским судам в Черном море.