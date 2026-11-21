У водах Фінської затоки було атаковано російське вантажне судно "Sparta II". Суховантаж, на який накладено санкції, прямував до Калінінграда.

У суботу, 21 листопада, на відстані трьох морських миль від кордону Російської Федерації було атаковано вантажне судно, яке прямувало до Калінінграда. Про це повідомив губернатор Ленінградської області РФ Олександр Дрозденко.

За його словами, напад на судно нібито стався в нейтральних водах Фінської затоки із застосуванням двох БПЛА.

Також голова регіону повідомив про евакуацію екіпажу, а згодом уточнив, що в небі над Ленінградською областю нібито було збито 80 безпілотних літальних апаратів.

Фінське видання Yle з посиланням на поліцію повідомляє, що постраждало судно "Sparta II", яке перебувало приблизно за 11 морських миль на північ від острова Вайндло, біля узбережжя Естонії.

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При цьому Сили оборони Фінляндії повідомили, що запроваджували тимчасові обмеження повітряного та морського простору у водах затоки з метою можливої протидії дронам.

Видання Delfi повідомляє, що на кораблі сталося кілька вибухів і спалахнула пожежа, про що надійшло повідомлення до Координаційного центру авіації та морських рятувальників Департаменту поліції та прикордонної охорони Естонії.

ЗМІ також зазначають, що на момент інциденту судно перебувало в зоні відповідальності морського рятувального центру Санкт-Петербурга.

Згідно з інформацією ресурсу OpenSanctions, судно перебуває під санкціями США та України. "Sparta II" причетне до перевезення зброї в інтересах Міністерства оборони РФ.

Судно "Sparta II" у Санкт-Петербурзі Фото: Marinetraffic

На момент публікації матеріалу офіційні представники Збройних сил України та Служби безпеки України не коментували ймовірну атаку на російське судно.

Нагадаємо, що в липні СБУ спільно з Військово-морськими силами завдала удару в Чорному морі по танкерам "Louise 1" і "Banda", що входять до складу "тіньового флоту" РФ.

Також Фокус писав, що за одну ніч безпілотні системи завдали удару по 20 російських суднах у Чорному морі.