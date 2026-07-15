Следующий этап операции: за ночь СБС поразили 20 судов РФ в Черном море, — "Мадяр"

В ночь на 15 июля силы беспилотных систем нанесли удар по 20 российским судам в Чёрном море. Речь идёт о 17 нефтяных танкерах, двух танкерах-газовозах и одном буксире.

Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди.

По его словам, СБС приступили к следующему этапу операции "МоЛоЧКа", на этот раз в Чёрном море. Удары были нанесены в День украинской государственности.

"Счёт открыт: за ночь 15 июля сбито 20 первых танкеров в ЧМ", — сообщил "Мадяр".

Он уточнил, что среди пораженных целей — 17 нефтяных танкеров, два газовоза и один буксир. Командующий СБС пообещал обнародовать официальный отчет и видеозаписи ударов позднее.

Ранее в рамках операции "МоЛоЧКа" Силы беспилотных систем сообщали о поражении 116 судов российского теневого флота в Азовском море. После завершения этого этапа операция была продолжена в Чёрном море.

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Кроме того, СБС обнародовала результаты работы за предыдущие сутки, 14 июля. За это время подразделения поразили 1653 уникальные вражеские цели. Среди них — 388 российских военнослужащих: 182 уничтожены, ещё 206 ранены.

Таблица случаев заражения СБС за сутки Фото: Силы Беспилотных Систем ВСУ

За сутки СБС поразили 55 точек взлета дронов, 119 антенн вражеских экипажей, один ЗРК или ЗГРК, две портативные РЛС и 30 средств РЭБ. Также под удары попали 212 вражеских дронов, 18 "Шахедов" и "Гербер", 11 единиц флота, четыре танка, одна ББМ, БМП или БТР, шесть пушек и гаубиц и одна САУ.

Кроме того, были уничтожены 129 единиц легкой, тяжелой, специальной и инженерной техники, а также топливозаправщиков, 51 мотоцикл и багги, 28 складов, два объекта стратегической и три объекта тактической инфраструктуры. Также СБС поразили 440 укрытий и блиндажей, 35 единиц сетевого оборудования и камер, 76 вражеских дронов, два наземных роботизированных комплекса и ещё 39 других целей.

Всего с 1 по 14 июля Силы беспилотных систем поразили 22 972 вражеских цели, в том числе 4 880 российских военнослужащих.

Напомним, 9 июля командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди представил подробный отчет об атаках на российские танкеры, произошедших с 6 по 9 июля. Он обнародовал типы и названия большинства атакованных судов и отметил, что некоторые из них украинские дроны поражали повторно. По его данным, под удары попали 22 танкера, которые перевозили во временно оккупированный Крым около 120–160 тысяч тонн топлива. Бровди также показал видео атак, заявив, что российская ПВО не смогла им помешать.

Аналитики Института изучения войны (ISW), в свою очередь, проанализировали украинские удары по логистическим маршрутам в Крыму, российским танкерам и нефтеперерабатывающим заводам. По их мнению, эти атаки свидетельствуют о неспособности российской ПВО защитить важные объекты. Украинские дроны наносят удары как по сухопутным путям снабжения в Крым, так и по судам в Азовском море вблизи Крымского моста.