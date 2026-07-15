Наступний етап операції: СБС за ніч уразили 20 суден РФ у Чорному морі, — "Мадяр"

Сили безпілотних систем у ніч проти 15 липня уразили 20 російських суден у Чорному морі. Йдеться про 17 нафтових танкерів, два танкери-газовози та один буксир.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді.

За його словами, СБС розпочали наступний етап операції "МоЛоЧКа", цього разу в Чорному морі. Удари відбулися у День Української Державності.

"Рахунок відкрито: впольовано 20 перших танкерів у ЧМ за ніч 15 липня", — повідомив Мадяр.

Він уточнив, що серед уражених цілей — 17 нафтових танкерів, два танкери-газовози та один буксир. Офіційний звіт і відео ударів командувач СБС пообіцяв оприлюднити згодом.

Раніше в межах операції "МоЛоЧКа" Сили безпілотних систем повідомляли про ураження 116 суден російського тіньового флоту в Азовському морі. Після завершення цього етапу операцію продовжили в Чорному морі.

Відео дня

Також СБС оприлюднили результати роботи за попередню добу, 14 липня. За цей час підрозділи уразили 1653 унікальні ворожі цілі. Серед них — 388 російських військових: 182 знищено, ще 206 поранено.

Таблиця уражень СБС за добу Фото: Сили Безпілотних Систем ЗСУ

За добу СБС уразили 55 точок вильоту дронів, 119 антен ворожих екіпажів, один ЗРК або ЗГРК, дві портативні РЛС та 30 засобів РЕБ. Також під удари потрапили 212 ворожих крил, 18 "Шахедів" і "Гербер", 11 одиниць флоту, чотири танки, одна ББМ, БМП або БТР, шість гармат і гаубиць та одна САУ.

Крім того, було уражено 129 одиниць легкої, важкої, спеціальної та інженерної техніки й паливозаправників, 51 мотоцикл і багі, 28 складів, два об'єкти стратегічної та три об'єкти тактичної інфраструктури. Також СБС уразили 440 укриттів і бліндажів, 35 одиниць мережевого обладнання та камер, 76 ворожих коптерів, два наземні роботизовані комплекси та ще 39 інших цілей.

Загалом із 1 до 14 липня Сили безпілотних систем уразили 22 972 ворожі цілі, зокрема 4 880 російських військових.

Нагадаємо, 9 липня командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді представив детальний звіт про атаки на російські танкери, які відбулися з 6 до 9 липня. Він оприлюднив типи та назви більшості атакованих суден і зазначив, що деякі з них українські дрони уражали повторно. За його даними, під удари потрапили 22 танкери, які перевозили до тимчасово окупованого Криму близько 120–160 тисяч тонн пального. Бровді також показав відео атак, заявивши, що російська ППО не змогла їм завадити.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW), своєю чергою, проаналізували українські удари по логістичних маршрутах у Криму, російських танкерах і нафтопереробних заводах. На їхню думку, ці атаки свідчать про нездатність російської ППО захистити важливі об'єкти. Українські дрони завдають ударів як по сухопутних шляхах постачання до Криму, так і по суднах в Азовському морі поблизу Кримського мосту.