160 тисяч тонн бензину: Мадяр показав удари по 14 танкерах РФ та підсумав операцію в Азові (відео)

Командувач Силами безпілотних систем Роберт Бровді розповів про серію атак дронів на кораблі Росії в Азовському морі, по яких влучили з 6 по 9 липня. З'ясувалось, що протягом 96 годин вдалось уразити 35 суден. Чим особлива статистика ударів по тіньовому флоту РФ, до якого дістали за кілька кілометрів від Кримського мосту?

Тіньовий флот РФ "худне", написав Бровді на сторінці Facebook вдень 9 липня. На оприлюдненому трихвилинному відео — підбірка 35 влучань з 1 по 9 липня. Бачимо, що дронами керували оператори 413 полку "Рейд" СБС. У кадр раз за разом потрапляли російські кораблі, які вільно рухались Азовським морем. При цьому безпілотникам не протидіяли ніякі засоби ППО: не видно порушень зв'язку, слідів трасуючих кулеметних черг, слідів польоту зенітних ракет тощо. Після кількасекундного польоту кожен БпЛА влучав у обраний корабель РФ, а інший дрон тим часом фіксував результат ураження. За позначками на відео бачимо, що удари завдавались дронами FP-1/FP-2.

Відео дня

Показники ударів СБС по танкерах РФ:

6 липня — два танкери ("Капітан Бармін", "Санар-3");

— танкери ("Капітан Бармін", "Санар-3"); 7 липня — 10 кораблів, з них танкери — це "Венера-3", "Санар-1", "Санар-17", "Климена", "Теті", "Алексей Саврасов", "Пенелопа", "Іван Черемисінов", і також суховантаж, паром SKS One, який ішов в Керч;

— кораблів, з них танкери — це "Венера-3", "Санар-1", "Санар-17", "Климена", "Теті", "Алексей Саврасов", "Пенелопа", "Іван Черемисінов", і також суховантаж, паром SKS One, який ішов в Керч; 8 липня — дев'ять кораблів. У списку п'ять танкерів — це "Ефросинья В", "Мария", "Санар-17" (повторне ураження), "Санар-4", "Климена"(повторне), і також чотири суховантажі — це "Донстар", "Владимир Ярыгин", "Феофан Шохирев", "Евгения З" ;

— кораблів. У списку п'ять танкерів — це "Ефросинья В", "Мария", "Санар-17" (повторне ураження), "Санар-4", "Климена"(повторне), і також чотири суховантажі — це "Донстар", "Владимир Ярыгин", "Феофан Шохирев", "Евгения З" ; 9 липня — 14 кораблів. У списку сім танкерів — це "Челси-6", "Аура", "Сонар-1", "Илья Репин", "Венера-3", "Пенелопа", "Галиаскар Камал", буксир "Альфео" з баржею "Афродита", корабель "Меркурий" (тип уточнюється), і ще п'ять кораблів, тип і назва яких поки невідомі.

Дані командувача СБС показали Фокусу, що протягом чотирьох діб інтенсивність уражень підняли з двох суден до 14 — тобто у сім разів. Крім того, помітний стрибок 6 та 7 липня: ще напередодні звітували про "скромні" два кораблі з бензином, які прямували у Крим з Таганрога, а вже через добу — зростання у п'ять разів (до 10). Також привертає увагу те, що інтенсивність ударів росте, але протягом 96 годин росіяни не змогли перекинути у регіон Азовського моря засоби ППО, які могли б якось спинити вибивання бензовозів.

Сумарна кількість танкерів — близько 22 (оскільки дані ще уточнюються). На профільних порталах VesselFinder та MarineTraffic можна відшукати за назвами вантажопійомність цих танкерів. Орієнтовно, кожен міг перевозити від 5500 до 7500 тонн бензин: тобто РФ везла у Крим від 120 тис. тонн до 165 тис. тонн пального, і цей процес спинили оператори дронів полку "Рейд" СБС.

Удар по танкерах РФ — деталі

Зазначимо, Фокус публікував інформацію Роберта Бровді про удари по танкерах РФ. Після влучання по двох бензовозах з'явився допис про удар по 10 кораблях, які через Азовське море йшли у бік Керчі та Кримського мосту. Аналітики порталу Defense Express розповіли, чим особливі удари по кораблях РФ, і також показали ще дві зони пору з Кубанню, у яких зафіксували російські судна.

Нагадуємо, на початку червня оператори СБС дістали сторожовий корабель "Світляк" в Азовському морі: медіа розповіли, чи мав цей корабель засоби ППО для захисту від дронів.