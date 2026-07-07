Удар по танкерах РФ: як СБС провели спецоперацію за 15 км від Кримського мосту, — DE

Танкери тіньового флоту Росії, які везли пальне у Крим, вимкнули транспондери, але їх було добре видно на супутникових фото, розповіли аналітики. Дрони завдали удар за 15 км від берегів Криму, а перед цим — безперешкодно пройшли маршрут 300-600 км від України та пролетіли поруч з Кримським мостом.

Відео з кадрами влучання по тіньовому флоту РФ біля Криму показали, у якому районі відбулась атака, хоч СБС офіційно це не повідомляли, ідеться у матеріалі на профільному порталі Defense Express. Зауважується, що не так важлива кількість підірваних суден, скільки те, де це сталось. Зона ураження показує, що дрони ЗСУ безперешкодно діють у місцевості, яка повинна мати надпотужний захист сил ППО, — біля Кримського мосту та військових аеродромів РФ. При цьому ППО ні першого об'єкту, ні другого, як виявляється, ніяк не відреагувала на зграю БпЛА, які пролетіли мимо на шляху до цілей.

У матеріалі зауважуються, що орієнтовну зону влучання по кораблях РФ можна встановити за сервісом виявлення пожеж FIRMS NASA. Супутник зафіксував зони підвищеної температури в Азовському морі — це червоні цятки поруч з Кримом, за 15 км від Керчі (і від Кримського мосту) та за 5 км від мису Хроні. Жителі півострова мали шанс отримати 56 тис. тонн пального (якщо танкери були завантажені повністю), але не отримають, адже кораблі спинили майже впритул до цілі.

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Удар по кораблях РФ — де загорілось після влучання дронів СБС, 7 липня Фото: FIRMS NASA

Уточнюється, що українське командування не мало можливості відстежити кораблі за сигналом транспондерів. Але у цьому випадку допомогли супутникові фото, на яких добре видно скупчення суден перед входом в Керченську протоку. На зображенні, розміщеному у статті DE, цілі дронів СБС — це білі видовжені цятки на зеленому тлі.

Удар по кораблях РФ — зона ураження у Азовському морі, 7 липня Фото: Defense Express

На DE додали, що дані супутника показують ще дві зони в Азовському морі, у яких є скупчення кораблів, — потенційних цілей для СБС. При цьому ідеться саме про тіньовий флот РФ, бо у них вимкнені транспондери, як у попередніх уражених об'єктів. Орієнтовно, ці два скупчення розташовані ближче до Кубані на південний схід.

Удар по кораблях РФ — об'єкти у Азовському морі біля Кубані Фото: Defense Express

Поява дронів СБС у вказаних зонах показує, що росіяни "не змогли забезпечити прикриття суден з повітря", ідеться у матеріалі.

Аналітики звернули увагу на особливості спецоперації дронів СБС, які атакували російські танкери. Тактика повітряного удару — методичне вибивання одного корабля за другим. Для спецоперації використали дрони FP-1/FP-2, які залежно від варіанту несуть від 60 до 200 кг вибухівки. Удари завдавались у верхню частину суден, а не, скажімо, по корпусу, оскільки влучання по рубці виводить з ладу пункт керування, а інші влучання пошкоджують двигун та резервуари з пальним.

Зауважмо, Роберт Бровді, коли опублікував інформацію про влучання по кораблях РФ, написав, що вони везли бензин в Крим, але не уточнив, звідки. Тим часом у дописі про попереднє таке ж влучання, яке сталось 6 липня, було вказано, що два судна (проєкту 15781) прямували з порту Таганрог. Також командувач СБС повідомив про знищення двох комплексів ППО С-400, однієї РЛС "Небо", які закривали простір над Азовським морем.

Удар по кораблях РФ — деталі

Зазначимо, Фокус писав про удар по кораблях РФ, по яких влучили дронами СБС. Зранку 7 липня на табло з результатами роботи підрозділу ЗСУ з'явилась інформація про 10 уражених цілей російського флоту. Через кілька годин командувач СБС Роберт Бровді підтвердив, що провели успішну атаку по кораблях в РФ у Азовському морі. З'ясувалось, що серед них було вісім танкерів, які вели пальне: кожен — 140-метрове судно місткістю по 7 тис. тонн. Відео від Бровді показало серію влучань та панорамні кадри з Азовського моря, на яких видно більше десятка потенційних цілей.

Нагадуємо, 4 червня українські дрони влучили по сторожовому кораблю "Світляк" флоту РФ: атака відбулась знов таки у Азовському морі.