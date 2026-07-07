Удар по танкерам РФ: как СБС провели спецоперацию в 15 км от Крымского моста, — DE

Танкеры "теневого флота" России, перевозившие топливо в Крым, отключили транспондеры, но их хорошо было видно на спутниковых снимках, сообщили аналитики. Дроны нанесли удар в 15 км от берегов Крыма, а перед этим — беспрепятственно преодолели маршрут длиной 300–600 км от Украины и пролетели рядом с Крымским мостом.

Видео с кадрами поражения "теневого флота" РФ у берегов Крыма показало, в каком районе произошла атака, хотя СБС официально об этом не сообщало, говорится в материале на профильном портале Defense Express. Отмечается, что важно не столько количество подбитых судов, сколько то, где это произошло. Зона поражения показывает, что дроны ВСУ беспрепятственно действуют в местности, которая должна иметь сверхмощную защиту сил ПВО, — возле Крымского моста и военных аэродромов РФ. При этом ПВО ни первого объекта, ни второго, как оказывается, никак не отреагировала на стаю БПЛА, пролетевших мимо на пути к целям.

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В материале отмечается, что ориентировочную зону попадания по кораблям РФ можно определить с помощью сервиса обнаружения пожаров FIRMS NASA. Спутник зафиксировал зоны повышенной температуры в Азовском море — это красные пятна рядом с Крымом, в 15 км от Керчи (и от Крымского моста) и в 5 км от мыса Хрони. Жители полуострова могли получить 56 тыс. тонн топлива (если бы танкеры были загружены полностью), но не получат, ведь корабли остановили почти вплотную к цели.

Удар по кораблям РФ — где возник пожар после попадания дронов СБС, 7 июля Фото: FIRMS NASA

Уточняется, что украинское командование не имело возможности отследить корабли по сигналу транспондеров. Но в данном случае помогли спутниковые снимки, на которых хорошо видно скопление судов перед входом в Керченский пролив. На изображении, размещённом в статье DE, цели дронов СБС — это белые удлинённые точки на зелёном фоне.

Удар по кораблям РФ — зона поражения в Азовском море, 7 июля Фото: Defense Express

В DE добавили, что данные спутника показывают ещё две зоны в Азовском море, в которых наблюдается скопление кораблей — потенциальных целей для СБС. При этом речь идет именно о теневом флоте РФ, поскольку у них отключены транспондеры, как и у предыдущих пораженных объектов. Ориентировочно, эти два скопления расположены ближе к Кубани на юго-востоке.

Удар по кораблям РФ — объекты в Азовском море у берегов Кубани Фото: Defense Express

Появление дронов СБС в указанных зонах свидетельствует о том, что россияне "не смогли обеспечить прикрытие судов с воздуха", говорится в материале.

Аналитики обратили внимание на особенности спецоперации дронов СБС, атаковавших российские танкеры. Тактика воздушного удара — методичное уничтожение одного корабля за другим. Для спецоперации использовались дроны FP-1/FP-2, которые в зависимости от варианта несут от 60 до 200 кг взрывчатки. Удары наносились по верхней части судов, а не, скажем, по корпусу, поскольку попадание в рубку выводит из строя пункт управления, а другие попадания повреждают двигатель и резервуары с топливом.

Отметим, что Роберт Бровди, опубликовав информацию о попадании по кораблям РФ, написал, что те везли бензин в Крым, но не уточнил, откуда. Между тем в сообщении о предыдущем аналогичном попадании, произошедшем 6 июля, указывалось, что два судна (проекта 15781) следовали из порта Таганрог. Также командующий СБС сообщил об уничтожении двух комплексов ПВО С-400 и одной РЛС "Небо", которые закрывали пространство над Азовским морем.

Удар по кораблям РФ — подробности

Отметим, что Фокус писал об ударе по кораблям РФ, которые были поражены дронами СБС. Утром 7 июля на табло с результатами работы подразделения ВСУ появилась информация о 10 пораженных целях российского флота. Через несколько часов командующий СБС Роберт Бровди подтвердил, что была проведена успешная атака на корабли РФ в Азовском море. Выяснилось, что среди них было восемь танкеров, перевозивших топливо: каждый — 140-метровое судно вместимостью по 7 тыс. тонн. Видео от Бровди показало серию попаданий и панорамные кадры из Азовского моря, на которых видно более десятка потенциальных целей.

Напоминаем, что 4 июня украинские дроны нанесли удар по сторожевому кораблю "Светляк" флота РФ: атака произошла опять же в Азовском море.