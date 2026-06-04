Дроны СБС поймали российский корабль "Светляк" на ходу: момент удара попал на видео

Силы беспилотных систем в ночь на 4 июня на ходу поразили пограничный сторожевой корабль класса "Светляк" в Крыму, а также ряд других военных и логистических целей противника.

Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди ("Мадяр"), который опубликовал видео поражения.

По его словам, среди целей, по которым отработали подразделения СБС в оперативной глубине противника, был пограничный сторожевой корабль "Светляк" проекта 10410 в населенном пункте Юркино в оккупированном Крыму.

Его длина составляет 49,5 метра, экипаж насчитывает 28 военнослужащих, а автономность плавания достигает 10 суток или около 2200 морских миль. Корабль вооружен артиллерийской установкой АК-176, переносными зенитными ракетными комплексами "Игла", пулеметными установками и шестиствольными зенитными автоматами.

Відео дня

Корабль предназначен для контроля и защиты портов и судов, создания тактического рубежа противовоздушной и противолодочной обороны.

Также, по данным СБС, был поражен зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" в Стрелковом на Херсонщине и радиотехническая система ближней навигации РСБН-4Н в Саках в оккупированном Крыму.

Кроме того, под удар попали локомотивы во Владиславовке и Раздольном в Крыму, трансформаторы в Булавинском и Углегорске в Донецкой области, а также цистерны с горюче-смазочными материалами в Макеевке.

Напомним, 3 июня командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди ("Мадяр") сообщил о поражении российского корвета "Бойкий" в Кронштадте под Санкт-Петербургом. По его словам, удар нанесли по кораблю во время планового ремонта в сухом доке. "Бойкий" относится к проекту 20380, входит в состав Балтийского флота РФ и является носителем управляемого ракетного вооружения.

Ранее, 3 июня, ударные дроны атаковали Санкт-Петербург. Под удар попал "Петербургский нефтяной терминал" — один из крупнейших комплексов перевалки нефтепродуктов в Балтийском регионе. После атаки над городом был виден густой черный дым, а российское издание Astra, проанализировав доступные материалы, подтвердило попадание по территории объекта.