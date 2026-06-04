Дрони СБС вполювали російський корабель "Світляк" на ходу: момент удару потрапив на відео

Сили безпілотних систем у ніч на 4 червня на ходу уразили прикордонний сторожовий корабель класу "Світляк" у Криму, а також низку інших військових і логістичних цілей противника.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (“Мадяр”), який опублікував відео ураження.

За його словами, серед цілей, по яких відпрацювали підрозділи СБС в оперативній глибині противника, був прикордонний сторожовий корабель “Світляк” проєкту 10410 у населеному пункті Юркіне в окупованому Криму.

Його довжина становить 49,5 метра, екіпаж налічує 28 військовослужбовців, а автономність плавання сягає 10 діб або близько 2200 морських миль. Корабель озброєний артилерійською установкою АК-176, переносними зенітними ракетними комплексами “Ігла”, кулеметними установками та шестиствольними зенітними автоматами.

Відео дня

Корабель призначений для контролю та захисту портів і суден, створення тактичного рубежу протиповітряної та протичовнової оборони.

Також, за даними СБС, було уражено зенітний ракетно-гарматний комплекс “Панцир-С1” у Стрілковому на Херсонщині та радіотехнічну систему ближньої навігації РСБН-4Н у Саках в окупованому Криму.

Крім того, під удар потрапили локомотиви у Владиславівці та Роздольному в Криму, трансформатори у Булавинському та Вуглегірську на Донеччині, а також цистерни з паливно-мастильними матеріалами в Макіївці.

Нагадаємо, 3 червня командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (“Мадяр”) повідомив про ураження російського корвета “Бойкий” у Кронштадті під Санкт-Петербургом. За його словами, удар завдали по кораблю під час планового ремонту в сухому доці. “Бойкий” належить до проєкту 20380, входить до складу Балтійського флоту РФ та є носієм керованого ракетного озброєння.

Раніше, 3 червня, ударні дрони атакували Санкт-Петербург. Під удар потрапив “Петербурзький нафтовий термінал” — один із найбільших комплексів перевалки нафтопродуктів у Балтійському регіоні. Після атаки над містом було видно густий чорний дим, а російське видання Astra, проаналізувавши доступні матеріали, підтвердило влучання по території об'єкта.