Отрезали Крым и не только: в ISW назвали последствия ударов Украины по НПЗ РФ

Украина наладила удары на большие расстояния по нефтеперерабатывающим заводам России и удары средней дальности на подступах к Крыму, и это продемонстрировало неспособность РФ защитить подконтрольную территорию, говорится в отчете аналитиков. Кремль дошёл до того, что возит топливо танкерами, а военные блогеры возмущаются, почему не работает российская противовоздушная оборона. Что показали регулярные удары по НПЗ РФ?

Воздушные атаки украинских дронов наносят удары по стратегическим целям РФ на суше и на воде, написали аналитики на портале Института изучения войны (ISW). Помимо НПЗ, под удар попала сухопутная трасса в Крым и даже танкеры, которые везли топливо через Азовское море. Системные удары показали россиянам, что их система ПВО так и не нашла способ противостоять украинским атакам, которые продолжаются уже несколько месяцев подряд.

В отчете ISW, опубликованном вечером 8 июля, перечислена серия ударов дронов, от которых пострадали в РФ и на временно оккупированных территориях. В первую очередь внимание было обращено на ситуацию в оккупированном Крыму. Полуостров был отрезан от сухопутных поставок в результате ряда атак на трассе М-14, ведущей из Ростова-Таганрога в Джанкой. Параллельно Силы беспилотных систем перехватили 19 танкеров, везших топливо в Крым: об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди 7–8 июля. Тогда же стало известно об атаке морских дронов Sea Baby СБУ на танкер Blue, причастный к нелегальным перевозкам российской нефти. Инцидент произошел в 360 км от оккупированной Ялты. Аналитики подвели первые итоги спецоперации Украины: РФ лишилась сухопутного коридора в Крым и теперь вынуждена полагаться на морские перевозки.

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"Непрерывная кампания Украины по нанесению ударов средней и дальней дальности по российским наземным транспортным путям ухудшает состояние логистических маршрутов между Россией и оккупированным Крымом, вынуждая оккупированный Крым полагаться на морские поставки топлива для решения проблемы его дефицита", — говорится в отчете.

Второе направление воздушных атак — это системные удары с большого расстояния по НПЗ и военным объектам РФ, пояснили в ISW. В частности, 7–8 июля Генштаб ВСУ подтвердил удар по НПЗ "АО "ТАИФ-НК" в Нижнекамске в Татарстане (в 1100 км от Украины), по Саратовскому НПЗ (в 600 км), по аэродрому "Борисоглебск" (300 км, стоянка Су-34, Су-35С и Су-30М), по Черкасской линейно-диспетчерской станции (ЛВДС) в Башкортостане (1500 км), по компрессорной станции "Краснодарская" в Смоленском районе Краснодарского края (в 370 км). Отдельно отмечается, что последние два удара нанесли дроны СБУ, причём компрессорная станция "Краснодарская" подаёт газ в "Голубой поток" в Турцию. Серия таких атак показала, что украинские дроны перегружают систему ПВО РФ, и она не может дать отпор. Подобная ситуация возмутила военных блогеров, которые обвинили центральные власти в неспособности защитить гражданскую и военную инфраструктуру. Между тем появились результаты украинских ударов: аналитики написали, что "продолжает ухудшать промышленный потенциал России и её мощности по переработке нефти".

Удары по НПЗ РФ — подробности

Отметим, что Фокус писал о недавних ударах по НПЗ в РФ. В частности, 6 июля стало известно об ударе по Омскому НПЗ, расположенному на расстоянии 2500 км от Украины и имеющему мощность переработки 22 млн тонн нефти в год. По оценкам OSINT-аналитиков, повреждена установка первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-11 мощностью 8 млн тонн в год (координаты 55.069616° 73.209359°).

Напоминаем, что в ночь на 9 июля в Ставрополе и Твери раздались громкие взрывы: мониторинговые каналы показали кадры попаданий по стратегическим целям на территории РФ.