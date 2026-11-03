Окно возможностей: армия США может поучиться у Украины быстрой модернизации вооружений

Полковник армии США Рэйчел Хогланд, специалист по оборонным закупкам, опубликовала статью для Института современной войны при Военной академии США в Вест-Пойнте, в которой отмечает, что американским военным необходимо перенимать украинский опыт быстрой модернизации вооружений.

Основные положения ее текста:

Проведя девять месяцев в Украине, Хогланд обратила внимание на скорость работы местных инженеров. Когда российские средства РЭБ начинают подавлять украинский беспилотник, специалисты зачастую находят решение за несколько часов или дней, меняя рабочие частоты, антенны или методы навигации. После этого обновленные аппараты могут вернуться на фронт уже через сутки-двое.

В американской армии аналогичные изменения проходят через многоступенчатые согласования, из-за чего даже по ускоренным процедурам внедрение первоначального решения может занимать до года, а его полноценное развертывание — до двух лет. При этом производители зачастую заранее знают условия испытаний и готовят оборудование под конкретные требования, которые к моменту его поступления в войска могут уже устареть.

Хогланд предлагает испытывать американскую технику против актуальных российских средств РЭБ и оценивать не только ее характеристики, но и скорость устранения обнаруженных недостатков. В частности, для обновлений программного обеспечения предлагается установить ориентир в максимум две недели.

При этом полковник предлагает принципиально изменить и сам подход к испытаниям. Если техника не выдерживает воздействия новых российских средств РЭБ, это не должно автоматически означать провал. Напротив, именно с этого момента должна начинаться главная проверка — насколько быстро производитель способен устранить возникшую проблему, повторно испытать систему и внедрить необходимые изменения в серийное производство.

В качестве примера приводится украинская программа Brave1 Test in Ukraine, позволяющая иностранным разработчикам проверять свои системы в условиях реальной войны. Скорость модернизации вооружений Хогланд предлагает сделать одним из критериев выбора оборонных подрядчиков США, наряду со стоимостью и техническими характеристиками.

В заключение Хогланд подчеркивает, что изменения необходимы и внутри самого Пентагона. Вместо наказания за неудачные испытания военные должны быстрее отказываться от неработающих решений и перераспределять финансирование, поощряя тех руководителей, которые способны быстро извлекать уроки из ошибок.

Отдельно полковник обращает внимание на стратегический контекст. Россия адаптирует свои вооружения непосредственно в ходе реальной полномасштабной войны, тогда как Китай продолжает наращивать свой промышленный и мобилизационный потенциал, позволяющий производить вооружения в больших количествах и длительное время поддерживать боевые действия высокой интенсивности.

По ее оценке, США пока не готовы конкурировать с таким масштабом производства, поэтому способность быстро совершенствовать вооружения становится вопросом стратегической важности. США рискуют уступить своим врагам не из-за недостатка передовых технологий, а из-за неспособности достаточно быстро их совершенствовать и адаптировать к меняющимся условиям реальной войны.

Полковник напоминает, что Украина создала адаптивную оборонно-промышленную базу не потому, что у нее были идеально составленные технические требования, а потому, что иного выхода у нее просто не было. Старая модель привела бы к поражению в войне, поэтому Украина заменила ее живой и адаптивной экосистемой.

У США еще есть время реформировать свои подходы к испытаниям, внедрению и поощрению инноваций, однако это "окно возможностей" постепенно закрывается и в будущем может стать уже поздно.

Видео дня

Источник.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные материалы в рубрике "Мнения" несет автор.