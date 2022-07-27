Китайский тупик: почему в США до сих пор не могут избавиться от Huawei

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Эксклюзивный материал CNN, опубликованный 23 июля, дает возможность оценить результаты многолетних (уже пятый год!) усилий США по вытеснению китайского телекоммуникационного оборудования. Удивительно, но факт — даже на своей территории администрации Трампа и Байдена не смогли полностью от него избавиться. Причина банальна до неприличия — деньги. Точнее, их отсутствие.

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Материал повествует о противостоянии ФБР и китайских спецслужб, которые используют любой шанс, чтобы разместить возле секретных и других особо важных объектов оборудование для шпионажа. В качестве примера приводится история 2017 года, когда китайское правительство предложило подарить Национальному дендрарию в Вашингтоне роскошный китайский сад стоимостью в $100 млн. Внимание ФБР привлекли 2 факта. Во-первых, сад предполагалось построить на возвышенности, которая обеспечивала идеальный вид на окрестности, включая Капитолий. Во-вторых, материалы для строительства должны были поступать дипломатической почтой из КНР, без возможности их проверки. От греха подальше: от подарка было решено отказаться.

Статья содержит упоминание множества подобных историй, при этом ни одна из них не закончилась разоблачением и арестами. Во время ее чтения временами возникает ощущение, что или автор, или ее "источники" валяют дурака. Например, автор Кэти Бо Лиллис дважды повторяет одно и то же утверждение, мол, сделанные в Китае базовые станции мобильной связи способны перехватывать не только "коммерческий" трафик, но и "коммуникации с ограниченным доступом" (highly restricted) Стратегического командования США, которое отвечает за ядерные силы. И не просто перехватывать, но и нарушать!

Дело в том, что радиоэфир, который используют сети мобильной связи, является общедоступной средой. Существует множество способов прослушивания радиоэфира, включая скрытные, поэтому любые чувствительные коммуникации подлежат шифрованию. Радиопередающее оборудование, которым по определению являются базовые станции мобильной связи, безусловно способно "перехватывать" коммерческие радиосигналы в тех диапазонах частот, на которые это оборудование рассчитано. Приходится использовать кавычки, чтобы акцентировать принципиальный момент — недостаточно уловить и записать некий радиосигнал, это даже не полдела. Сигнал необходимо расшифровать, а это задача принципиально иного уровня сложности.

Может ли коммерческое оборудование перехватывать радиосигналы в неких "запрещенных" или "военных" диапазонах? Да. Только если эти диапазоны совпадают с теми, на которые это оборудование рассчитано. В противном случае его необходимо дорабатывать, часто весьма существенным образом. То же самое касается и возможности нарушения чьих-то коммуникаций, что коммерческих, что военных. Теоретически это всегда возможно, а по факту возникает столько оговорок, что ни о какой однозначности не может быть и речи.

Столь серьезные обвинения требуют столь же серьезных доказательств. Как минимум, необходимо продемонстрировать на подозреваемом оборудовании и возможность несанкционированного перехвата информации в неавторизованных для него диапазонах частот, и его работу в режиме постановки помех. Об этом говорят эксперты, чье мнение приводится в статье. Однако они же признают, что ничего из этого не только не было сделано, но и, якобы, практически невозможно в силу чрезмерной сложности.

Сообщая о том, что каждые 12 ч спецслужбы открывают новое дело о китайском шпионаже ("вероятно, уже около 2000 расследований", по словам директора ЦРУ), автор ничего не говорит о конечном результате этой бурной деятельности. Сколько шпионов и пособников разоблачено? Сколько из них задержано? Предано суду? Отправилось за решетку? Ничего, кроме чьих-то слов, не подкрепленных буквально ничем.

А в США по-прежнему эксплуатируются тысячи базовых станций производства Huawei. Мало того, сотни вышек с этим оборудованием расположены возле разного рода объектов особой государственной важности, вызывая у контрразведчиков непрекращающееся много лет "беспокойство". Получается, ни администрация Трампа, ни ее преемники не справились с полным запретом на китайское оборудование даже у себя дома.

Крупнейшие операторы США пару лет назад избавились от базовых станций "made in China". В отличие от них десятки малых и средних компаний, предоставляющих услуги связи преимущественно в сельской местности, заняли категоричную позицию. Они требуют полного и безусловного возмещения убытков, с которыми сопряжен отказ от оборудования из Китая. Федеральное правительство в принципе согласно с такой постановкой вопроса и даже предусмотрело компенсацию, но что-то снова пошло не так. Федералы очень сильно недооценили требуемые расходы бюджета. Изначально Конгресс проголосовал за выделение $1,9 млрд, однако уже через год профильное агентство признало, что может понадобиться более чем в два раза больше денег. Власти пытаются давить на операторов, используя как рычаг бюджетные субсидии. Операторы сопротивляются, утверждая, что этих субсидий попросту недостаточно для покрытия убытков.

Нельзя не признать, что все это выглядит странно. Три или четыре миллиарда долларов не та сумма, которая выглядит слишком большой для Штатов, чтобы год за годом терпеть такую масштабную угрозу для национальной безопасности, как китайское телеком-оборудование. Возможность незаметно подслушивать или даже нарушать переговоры Стратегического командования — это не шутка. Если эту угрозу так долго терпят и не торопятся устранить, возникает вопрос: а насколько она велика на самом деле? Не занимаются ли американские "рыцари плаща и кинжала" борьбой с несуществующими или сильно преувеличенными угрозами?

Некоторые из подозрений, которые озвучили для статьи сотрудники спецслужб, выглядят как откровенная ерунда. Например, ФБР "очень серьезно" относится к возможности использовать камеры наблюдения за дорожным движением на вышках мобильной связи для шпионажа в пользу Китая. За последние 10 лет в Штатах имели место десятки успешных кибератак такого рода. Их жертвы использовали оборудование множества производителей. Ни китайское оборудование, ни китайские хакеры не сыграли в этих атаках какой-то заметной роли. В абсолютном большинстве случаев хакеры использовали (и продолжают использовать!) ошибки персонала, а не уязвимости "железа" или программного обеспечения.

Учитывая все новые и новые успешные кибератаки на ключевые объекты национальной инфраструктуры, приходится говорить об импотенции американского государства в этой сфере. Похоже на то, что многолетняя суета вокруг китайских компаний является для тамошних "органов" и властей способом этот неприглядный факт хоть как-то приукрасить. Что тут сказать, если на прямой и конкретный вопрос, почему после многих лет публичных обвинений в адрес китайского оборудования оно продолжает использоваться вблизи военных объектов, директор ЦРУ отвечает: "Нас беспокоит любая возможность для компании, которая подконтрольна государствам, не разделяющим наших ценностей, внедриться в нашу телекоммуникационную инфраструктуру".

Мы, украинцы, также вовлечены в этот сюжет. С 2019 года Штаты периодически пытаются склонить Киев к аналогичным запретам на оборудование из КНР. Как свидетельствует опыт предыдущих лет, основным инструментом убеждения являются топорные манипуляции. Последний случай такого рода имел место в конце апреля, когда британская "The Times" со ссылкой на неназванные источники сообщила о массированных успешных кибератаках КНР против Украины. Тогда оперативно и солидарно среагировали как украинские спецслужбы, так и сообщество проукраинских хакеров. Они квалифицировали эти сигналы как дезинформацию, не имеющую ничего общего с действительностью.

Публикация CNN вынуждает вспомнить выводы, которые были сделаны по итогам предыдущего скандала такого же рода, когда в роли разоблачителя выступило агентство Bloomberg. В первую очередь речь идет о тезисе: "администрация Байдена будет качать тему с Huawei так же топорно, как и ее "папередники", вообще не заморачиваясь достоверностью представляемых ею "фактов". Недостаток достоверности, скорее всего, будут компенсировать принуждением и риторическими упражнениями".