Интернет Starlink стал реальным оружием в войне с РФ, но почему SpaceX против

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Отношения Илона Маска и Украины приобретают черты мыльного оперы. Каждый месяц все новые проблемы и шитшторминг в соцсетях. Плюс оскорбительная манера публичной коммуникации разногласий, которую выбрала администрация Зеленского. Последний по времени конфликт вокруг использования терминалов Starlink для производства украинских дронов, обозначил выход разногласий на новый уровень.

Могу ошибаться, однако ни один из комментаторов не указал на суть проблемы. Как показала война в Украине, дроны стали очередным game changer на поле боя, подобно танкам во время Первой мировой или ПТРК в ходе войны Судного дня. Будучи радикально дешевле в разработке, производстве и эксплуатации, нежели баллистические ракеты и пилотируемая авиация, БПЛА предлагают сопоставимые возможности. Соотношения стоимость/эффективность у них просто зашкаливает. Поэтому и стар, и млад, и жучок, и паучок, и медведица — все хотят заполучить в свои арсеналы этих самых дронов побольше и поразнообразнее.

Особенный интерес вызывают тяжелые ударные и разведывательные дроны с большим радиусом действия. "Большим" — это сотни и тысячи километров. Разработка и массовое производство собственно летательных аппаратов является в целом тривиальной задачей. Самым сложным, воистину ключевым элементом дальнобойных БПЛА, является подсистема связи. Каким образом осуществлять непрерывную защищенную и устойчивую цифровую связь с такого рода аппаратом? Плюс требования низкой задержки и высокой пропускной способности. На сегодняшний день речь может идти исключительно о спутниковых технологиях. По совокупности требований речь может идти о выборе между буквально несколькими операторами таких систем. Все они или напрямую управляются военными, или находятся под плотным государственным контролем. Создание системы спутниковой связи — это задача предельной сложности, которая по силам буквально считанным государствам.

Операторы глобальных систем спутниковой связи находятся на вершине "пищевой пирамиды" рынка дронов. Поэтому государства, чьими резидентами являются операторы глобальных систем спутниковой связи, непосредственно контролируют глобальный флот тяжелых ударных и разведывательных дронов. Прежде чем приступать к разработке чего-то "эдакого", вы должны договориться с оператором одной из таких систем, без обиняков заявив именно военный характер ваших планов — со всеми вытекающими из этого многочисленными и не всегда комфортными последствиями в части стоимости услуг, внешнего надзора, ограничений и прочего.

Можно предположить, что с точки зрения Штатов, причем и бизнеса, и опекающих его органов власти, речь идет о еще одном примере нечестной конкуренции. В рамках этой точки зрения украинцы пытаются обойти механизмы контроля за крайне перспективным рынком и зайти через черный ход.

Но тут на сцену выходят украинцы и очень искренне удивляются: "Тю, а шо за проблема?! Мы возьмем терминал "Старлинк", присобачим на наш дрон и все будет тип-топ. У нас этих терминалов хоть завались". Дальше происходит публичный анонс создания сотен и тысяч разнообразнейших дронов дальнего радиуса действия, как воздушных, так и морских, с помощью которых украинцы выиграют войну. А заодно покорять глобальный рынок оружия, потрясая иностранцев успешными результатами боевого применения и очень приятными ценами.

Можно предположить, что с точки зрения Штатов, причем и бизнеса, и опекающих его органов власти, речь идет о еще одном примере нечестной конкуренции. В рамках этой точки зрения украинцы пытаются обойти механизмы контроля за крайне перспективным рынком и зайти через черный ход. В частности, пытаются использовать в качестве ключевого элемента своих разработок услуги, которые прямо запрещены для коммерческого использования подобным образом. Не для того Штаты выращивали эту квиточку, ой не для того…

В пользу этого — публичная коммуникация SpaceX, если воспринимать ее буквально. Использовать "Старлинк" для организации канала связи с внешними по отношению к нему устройствами можно, а вот как функциональный и конструктивный элемент систем оружия — нельзя. Индустриальное применение — это отдельный рынок и совершенно другие правила игры. Поэтому в данном случае, скорее всего, SpaceX транслирует не только свою, но общую с правительством США позицию.

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