Інтернет Starlink став реальною зброєю у війні з РФ, але чому SpaceX проти

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Відносини Ілона Маска та України набувають рис мильної опери. Щомісяця все нові проблеми та шитштормінг у соцмережах. Плюс образлива манера публічної комунікації суперечностей, яку обрала адміністрація Зеленського. Останній, за часом, конфлікт довкола використання терміналів Starlink для виробництва українських дронів позначив вихід розбіжностей на новий рівень.

Можу помилятися, проте жоден із коментаторів не вказав на суть проблеми. Як показала війна в Україні, дрони стали черговим game changer на полі бою, подібно до танків під час Першої світової або ПТРК у ході війни Судного дня. Будучи радикально дешевшими у розробці, виробництві та експлуатації, ніж балістичні ракети та пілотована авіація, БПЛА пропонують зіставні можливості. Співвідношення вартість/ефективність у них просто зашкалює. Тому і старі, і молоді, і жучки, і павуки, і ведмедиці — всі хочуть отримати в свої арсенали цих дронів побільше і порізноманітніше.

Особливий інтерес викликають важкі ударні та розвідувальні дрони з великим радіусом дії. "Великим" — це сотні та тисячі кілометрів. Розробка та масове виробництво власне літальних апаратів є загалом тривіальним завданням. Найскладнішим, воістину ключовим елементом далекобійних БПЛА є підсистема зв'язку. Яким чином здійснювати безперервний захищений і стійкий цифровий зв'язок з таким апаратом?Плюс вимоги низької затримки і високої пропускної здатності. На сьогодні йдеться виключно про супутникові технології. За сукупністю вимог може йтися про вибір між буквально кількома операторами таких систем. Усі вони або безпосередньо управляються військовими, або перебувають під щільним державним контролем. Створення системи супутникового зв'язку — це завдання граничної складності, яке під силу буквально небагатьом державам.

Оператори глобальних систем супутникового зв'язку перебувають на вершині "харчової піраміди" ринку дронів. Тому держави, чиїми резидентами є оператори глобальних систем супутникового зв'язку, безпосередньо контролюють глобальний флот важких ударних і розвідувальних дронів. Перш ніж братися за розробку чогось "такого собі", ви маєте домовитися з оператором однієї з таких систем, без натяків заявивши саме військовий характер ваших планів — з усіма наслідками, що випливають із цього, численними та не завжди комфортними наслідками в частині вартості послуг,

Можна припустити, що з погляду Штатів, причому і бізнесу, і органів влади, які його опікують, йдеться про ще один приклад нечесної конкуренції. У межах цієї точки зору українці намагаються обійти механізми контролю за вкрай перспективним ринком і зайти через чорний хід.

Але тут на сцену виходять українці і дуже щиро дивуються: "Тю, а шо за проблема?! Ми візьмемо термінал "Старлінк", присобачимо на наш дрон і все буде тіп-топ. У нас цих терміналів хоч завались". Далі відбувається публічний анонс створення сотень і тисяч найрізноманітніших дронів дальнього радіусу дії, як повітряних, так і морських, за допомогою яких українці виграють війну. А заодно підкорять глобальний ринок зброї, вражаючи іноземців успішними результатами бойового застосування і дуже приємними цінами.

Можна припустити, що з точки зору Штатів, причому і бізнесу, і органів влади, які його опікують, йдеться про ще один приклад нечесної конкуренції. У межах цієї точки зору українці намагаються обійти механізми контролю за вкрай перспективним ринком і зайти через чорний хід. Зокрема, намагаються використовувати як ключовий елемент своїх розробок послуги, які прямо заборонені для комерційного використання в такий спосіб. Не для того Штати вирощували цю квіточку, ой не для того…

На користь цього — публічна комунікація SpaceX, якщо сприймати її буквально. Використовувати "Старлінк" для організації каналу зв'язку із зовнішніми щодо нього пристроями можна, а ось як функціональний і конструктивний елемент систем зброї — не можна. Індустріальне застосування — це окремий ринок і зовсім інші правила гри. Тому в цьому випадку, найімовірніше, SpaceX транслює не тільки свою, але спільну з урядом США позицію.

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