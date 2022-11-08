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Діджитал Санкції США проти Росії

Чому технологічні компанії не йдуть з Росії, незважаючи на санкції США

"Всупереч пафосній риториці санкційної кампанії, США згодом дозволили своїм компаніям працювати в РФ. Логічно, що і європейські постачальники на кшталт Nokia поцікавилися: чим вони гірші за американців?" Думка

Роман Химич
Роман Химич
Консультант ринку телекомунікацій
eye 341
Nokia, телекомунікаційне обладнання, телеком, технології
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Фінська компанія звернулася до регуляторів Фінляндії та США, щоб офіційно виконувати зобов'язання за укладеними в РФ контрактами, зокрема про продовження ліцензій на ПЗ, про постачання запасних частин та техпідтримку. Про це повідомляє РБК з посиланням на свої джерела в компаніях та уряді. Підтверджують цю новину і російські тематичні ресурси.

Як Nokia взаємодіятиме з Росією — поки що не зрозуміло. Після того, як фінська компанія пішла з країни, підтримкою обладнання стали займатися кілька компаній, зокрема петербурзька "Телесистеми Сервіс", створена влітку одним із колишніх керівників проєктів департаменту мережної маршрутизації та транспортних мереж "Nokia Росія" Євгеном Вотолевським (100-відсотковий власник ). Можна припустити, що пан Вотолевський є номінальною фігурою, призначеною приховати фактичних бенефіціарів.

На жаль, попри пафосну риторику перших тижнів санкційної кампанії, США згодом дозволили своїм компаніям працювати в РФ, посилаючись на гуманітарні міркування.

На жаль, попри пафосну риторику перших тижнів санкційної кампанії, США згодом дозволили своїм компаніям працювати в РФ, посилаючись на гуманітарні міркування. Логічно, що зрештою фіни запитали: а чим вони гірші за американців, тим більше, що у Nokia є американське коріння у вигляді Alcatel-Lucent і Bell Labs?

І ще один важливий факт: за останні роки Nokia втратила неабияку частку російського ринку, поступившись Ericsson і Huawei. Конкуренти видавлювали компанію регіон за регіоном переважно за рахунок вигідних пропозицій щодо свопування. Так, дослідники зі Сколтеха віддають фінській компанії приблизно 25% ринку. За іншими оцінками, станом на лютий 2022 року її частка була ще меншою — близько 15%.

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