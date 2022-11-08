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Диджитал Санкции США против России

Почему технологичные компании не уходят из России, несмотря на санкции США

"Вопреки пафосной риторике санкционной кампании, США впоследствии разрешили своим компаниям работать в РФ. Логично, что и европейские поставщики вроде Nokia задались вопросом: чем они хуже американцев?" Мнение

Роман Химич
Роман Химич
Консультант рынка телекоммуникаций
eye 310
Nokia, телекоммуникационное оборудование, телеком, технологии
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Финская компания обратилась к регуляторам Финляндии и США, чтобы официально исполнять обязательства по заключенным в РФ контрактам, в том числе о продлении лицензий на ПО, о поставках запасных частей и о техподдержке. Об этом сообщает РБК со ссылкой на свои источники в компаниях и в правительстве. Подтверждают эту новости и российские тематические ресурсы.

Как Nokia будет взаимодействовать с Россией – пока не понятно. После того, как финская компания ушла из страны, поддержкой оборудования стали заниматься несколько компаний, в том числе петербургская "Телесистемы Сервис", созданная летом одним из бывших руководителей проектов департамента сетевой маршрутизации и транспортных сетей "Nokia Россия" Евгением Вотолевским (100-процентный владелец). Можно предположить, что оный г-н Вотолевский является номинальной фигурой, призванной скрыть фактических бенефициаров.

К сожалению, вопреки пафосной риторике первых недель санкционной кампании, США впоследствии разрешили своим компаниям работать в РФ, ссылаясь на гуманитарные соображения

К сожалению, вопреки пафосной риторике первых недель санкционной кампании, США впоследствии разрешили своим компаниям работать в РФ, ссылаясь на гуманитарные соображения. Логично, что в конце концов финны задались вопросом: а чем они хуже американцев, тем более, что у Nokia есть американские корни в виде Alcatel-Lucent и Bell Labs?

И еще один немаловажный факт: за последние годы Nokia потеряла изрядную долю российского рынка, уступив Ericsson и Huawei. Конкуренты выдавливали компанию регион за регионом в основном за счет выгодных предложений по свопированию. Так, исследователи из Сколтеха отдают финской компании примерно 25% рынка. По другим оценкам, по состоянию на февраль 2022 года ее доля была еще меньше — в районе 15%.

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