Чуда не случилось. Почему мобильная связь в Украине не справляется с вызовами войны

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Я полагаю, что украинские сети мобильной связи и компании, которые ими управляют, показали себя в ходе войны самым лучшим образом. От оперативного восстановления доступности услуг в зоне военных действий до немыслимо щедрых роуминговых предложений — требовать или ожидать большего полагаю неуместным. Тем не менее чуда не случилось — гражданские технологии не всегда и не везде справляются с вызовами военного времени.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Парадоксальным образом наибольшие проблемы проявили себя в глубоком тылу. Проблемой №1 стала массовая миграция пользователей внутри страны. Ее результатом стало, по сути, одномоментное появление на Западной Украине нескольких миллионов новых активных пользователей, на которых существующие сети попросту не рассчитаны. Операторам необходимо максимально быстро наращивать емкость сетей, чтобы справиться с резко увеличившейся нагрузкой.

У меня нет данных по всем операторам, а "Киевстар" оценивает рост свой абонентской базы на западе страны в 4 миллиона абонентов. Но это не все. Примерно 5 миллионов пользователей номинально остались в своем "домашнем" регионе, однако переехали из городов в сельскую местность, что также привело к локальным дисбалансам. По оценкам компании, увеличение нагрузки колеблется от 30% до 50%. Полагаю, у конкурентов та же ситуация, причем для Vodafone она должна быть еще острее в силу ее традиционного доминирования на востоке страны.

Чтобы компенсировать внезапное появление не менее десяти (моя прикидка) миллионов новых абонентов, компаниям необходимо как можно быстрее умощнять свои сети. Если для "Киевстара" речь идет о примерно 400 базовых станциях, для всей большой тройки (имеются ввиду "Киевстар", Vodafone, lifecell, — ред.) показатель может достичь 1000.

"Как можно быстрее" никогда не было простым делом в Украине, а после начала войны ситуация стала напоминать трагикомедию. Камнем преткновения, как и в мирное время, стал землеотвод. Территориальные громады и раньше не горели желанием пускать на свою, Богом данную святую землю, богомерзких операторов "из самого Киева". У кого-то от мобильной связи болела голова, где-то переставали нестись куры, кто-то боялся Covid-19 и 5G. Теперь к этим, уже ставшим привычными сложностям, прибавились новые и часто неожиданные препятствия.

Для начала очень усложнилось пользование государственными кадастрами. Вопреки победным реляциям Министерства цифровой трансформации, два десятка этих кадастров то вовсе недоступны, то работают через пень-колоду, очень медленно и с ограничениями. Проблемы на стороне центральных органов власти гармонично дополняются косяками властей на местах.

Утвердить решение о землеотводе может только общее собрание (местный совет) представителей громады. Причины, по которым советы то ли не могут, то ли не хотят принимать подобные решения, зачастую носят анекдотический характер: ввиду отъезда секретаря за рубеж вместе с печатью невозможно утвердить протокол собрания; невозможно найти землемера; невозможно собрать кворум ввиду отъезда депутатов и т.д. и т.п.

Полагаю, ввиду чрезвычайных обстоятельств органы власти должны принять такой же чрезвычайный порядок процедур, обеспечивающих объекты критической инфраструктуры. А мобильная связь автоматически стала таковой с началом военных действий. Какие-то попытки в этом направлении предпринимаются, есть даже законопроект 7487, однако признать адекватным предлагаемое в нем сокращение сроков землеотвода с 12-ти месяцев до 6-ти я не могу.

Источник