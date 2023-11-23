Ход Помпео

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Впервые после начала полномасштабной российской агрессии идея экспроприации "Киевстар" появилась в публичной плоскости в мае 2022 года. Группа народных депутатов обратилась в Кабмин и СНБОУ с предложением национализировать 18 компаний, в которых усматривались интересы Михаила Фридмана. В случае Киевстар эта идея выглядела слишком противоречиво, поскольку непосредственным 100% владельцем отечественного телеком-оператора является международная группа VEON. Она размещает свои акции на фондовых биржах Nasdaq (США) и Euronext (Нидерланды), а ее акционерами являются несколько десятков портфельных инвесторов.

Подобная структура собственности делает невозможными точечные санкции против отдельных акционеров. Любые формы отчуждения такого актива будут затрагивать интересы всех без исключения акционеров пропорционально их долям. Неудивительно, что руководство Киевстар рассматривало такой сценарий как нереалистичный. Но спустя год, в мае 2023-го этот сюжет начал стремительно развиваться

Сначала с прошлогодним перечнем из 18 компаний выступили Центр противодействия коррупции и Автомайдан. В июле 2023 года знаковым заявлением отметился заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма. Выступая перед членами Европейской бизнес-ассоциации, он заявил, что Киевстар находится "в полушаге от конфискации". Именно тогда, похоже, ОП отбросили фиговый листок национализации и признали, что власть стремится именно к конфискации этого актива.

В украинских реалиях конфискация это всего лишь квазиправовой способ принудительного отчуждения собственности в пользу людей, которые это совершают от имени государства. Схема, при которой отчужденное у законных владельцев имущество формально становится государственным, не является чем-то новым или эксклюзивным. В целом в области рейдерства наработан большой опыт, есть много специалистов и специалистов, среди которых есть очень известные лица.

Наконец, 6 октября этот сюжет перешел из плоскости риторических упражнений в формально-правовую плоскость. Сначала Шевченковский районный суд г. Киева принял решение, которым был наложен арест на корпоративные права 20 компаний. Кроме Киевстар в нем впервые и неожиданно появился lifecell, о котором до этого ни разу не упоминали, несмотря на идентичность ситуации. Кстати, решение суда до сих пор отсутствует в Едином государственном судебном реестре. Единственная информация об этом "тайном" решении находится на сайтах СБУ и Генпрокуратуры.

Менее чем через две недели за кулисами скандального решения началась суета. Ссылаясь на просьбу Офиса генпрокурора, 13 октября суд изменил собственное решение и уменьшил долю акций, на которые наложен арест. Объяснение этого шага поражало своей непосредственностью — "описка в решении". Стало понятно, что в ОП переоценили свои возможности и разинули рот на слишком большой кусок. Но следующий шаг Veon, которая управляет Киевстаром, превзошел любые ожидания даже опытных наблюдателей.

Новость от 15 ноября о появлении в наблюдательном совете ПАО "Киевстар" Майка Помпео стала полной неожиданностью. Трудно сразу вспомнить на постсоветском пространстве пример столь эффективной защиты, такой острой игры крупной международной компании. Стоит напомнить, что в качестве госсекретаря г. Помпео занимал четвертую ступеньку во властной иерархии США.

Выпускник военной академии Вест-Пойнт и Гарвардской школы права, экс-глава ЦРУ и член спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США имеет незаурядный опыт и сеть контактов внутри американской элиты. Заядлый антикоммунист и евроатлантист, Майк Помпео относится к "ястребиному" крылу в американской политике. Он много лет продвигает идеи сдерживания Китая и нанесения решительного поражения путинской России.

Несложно воспроизвести логику этого шага управляющей компании, а именно Veon. Во-первых, таким образом ее руководство послало предельно ясный сигнал мародерам с улицы Банковой держаться подальше от Киевстара. Во-вторых, это сигнал всем, кто много лет искал в Киевстаре "российский след" и влияние. Популярные в определенных кругах упреки относительно работы на врага, якобы контроля со стороны подсанкционных лиц и другие теории заговора получили эффектный ответ.

Наконец, бывший американский чиновник, его политический и социальный капитал безусловно пригодятся на этапе восстановления Украины. США и контролируемые ими международные институты готовят для Украины огромные программы технической помощи. Майк Помпео будет играть важную роль в привлечении в Украину средств американского правительства и западных инвесторов.

На первый взгляд, появление в компании Киевстар такой мощной фигуры не оставило идеологам ее экспроприации никаких шансов. Но команда Андрея Ермака в очередной раз смогла удивить окружающих. В обширном интервью Ростислава Шурмы, которое увидело свет 20 ноября, вопросы о Киевстар прозвучали напоследок, как то, что не должно потеряться. Стоит процитировать и внести ответы г. Шурмы в протокол.

- Скажите вкратце о "Киевстар". Что с ним может быть?

- Соответствующие службы изучают наличие правовой ситуации. Думаю, есть высокая вероятность принятия санкций с последующей конфискацией этой компании.

- Доли или полностью?

- Это сейчас изучают юристы. То есть это не мое решение или чье-то индивидуальное, это коллективный анализ, который осуществляет большое количество институтов".

Итак, позиция ОП не изменилась, ребята стремятся к конфискации. Но изучают ситуацию, причем коллективно. Попытка конфисковать два огромных актива, которыми являются Киевстар и lifecell, подвергает украинское государство ряду международных скандалов. Их судьба будет решаться властными институтами сразу двух государств, от которых Украина критически зависима в своей борьбе с российской агрессией, а именно США и Турции. Инициаторы конфискации находятся в тупике, но, похоже, до сих пор не готовы этого признать.