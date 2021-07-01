Афганский фитиль. Смогут ли боевики "Талибана" поджечь всю Центральную Азию

Ситуация в Афганистане постепенно ухудшается. По мере того, как талибы один за другим захватывают административные округа страны, прозападное центральное правительство начинает паниковать, соседние страны нервничают, а местные жители вооружаются.

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По данным ООН, талибы захватили 50 округов за последний месяц. Сами исламисты утверждают, что взяли 90 округов. Аналитики Long War Journal посчитали, что количество подконтрольных талибам округов выросло с 73 в начале мая до 157 в июне.

Из захваченных районов, как минимум 10 — это те, которые до начала вывода войск США из Афганистана даже не считались оспариваемыми, то есть, там контроль прозападного правительства вроде как был достаточно крепкий.

В отдельных районах талибы даже не встречают сопротивления: военные сдаются сами вместе с оружием, бронетехникой, арсеналом взрывчатки и военными базами. Иногда сами, а иногда, талибы отправляют к ним гонцов из представителей местных жителей. Так, позавчера сдали всю военную базу и округ Карабаг в провинции Газни.

Особенно яростные бои разразились на севере Афганистана, в провинции Кундуз, которая граничит с Таджикистаном. Талибы заявляют, что уже контролируют почти весь регион. Более 8 тысяч семей бежали из провинции из-за боевых действий. Подтверждена гибель 29 гражданских и ранение 229 человек.

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Накануне бойцы "Талибана" захватили пограничный порт Шерхан и часть госграницы. Афганские военные сотнями бежали в соседний Таджикистан, а официальный Душанбе начал стягивать туда свои войска.

Ожесточенные боевые действия зафиксированы в провинциях Баглан и Кандагар, где афганская армия сумела отбить часть территории, но талибы удерживают контроль над центральными районами.

За последние сутки "Талибан" овладел ещё несколькими округами в провинциях Газни и Пактика. До этого шесть районов были захвачены боевиками в Тахаре и Кандагаре на юге страны.

Талибы в 63 км от Кабула на севере, ведут бои за город Чарикар в провинции Парван. Местному военному гарнизону не хватает оружия и людей, чтобы сдержать натиск противника.

[ + – ] Аналитики Long War Journal посчитали, что количество подконтрольных талибам округов выросло с 73 в начале мая до 157 в июне.

Афганские войска терпят поражение и не выдерживают давления по всем фронтам. Некоторые подразделения сдаются без боя, не желая умирать за правительство в Кабуле. Некоторые поддаются пропаганде талибов. Некоторые сдают целые части и уходят в подполье.

Из-за целого ряда военных неудач, президент Афганистана Ашраф Гани на днях сменил министра обороны и начальника Генштаба. Однако у него остается мало вариантов действия. По словам местных аналитиков, у него остались несколько человек, которым он доверяет и которых слушает, с другими политиками общий язык не находит.

Остальные политики уже рассматривают вероятность вернуться в свои родные бастионы и возглавить мини-армии, защищаясь от талибов самостоятельно. Вице-президент Афганистана, этнический таджик, маршал Абдель-Рашид Дустум, находящийся сейчас на лечении в Турции, пообещал вернуться в родную провинцию Джаузджан на севере и остановить "Талибан".

Внешние силы раздумывают над дальнейшими действиями.

В Пакистане критикуют США, и отвергают обвинения Афганистана в поддержке талибов. Премьер-министр этой страны Имран Хан написал гневную колонку в Washnington Post, заявляя, что его страна не будет давать разрешения американцам продолжать военные операции против талибов с их территории.

Иранцы начали волноваться из-за военных достижений "Талибана". В правительстве заявили, что талибы не представляют "весь афганский народ", намекая, что им пора бы остановиться и не слишком заигрываться в военного джаггернаута, который сейчас всех снесет.

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В МИД Узбекистана также призвали стороны к сдержанности и заявили, что военного решения конфликта не существует. При этом, он не выступает против талибов, а лишь призывает к политическому компромиссу. На всякий случай, узбеки усилили охрану своих границ.

В Соединенных Штатах решают, что им делать. С одной стороны, нельзя срывать вывод войск, который проходит спокойно, гладко и даже с опережением графика.

С другой стороны, молчание или очередные махания ручками в стиле "держитесь, всего вам хорошего" уже не помогают, и создают токсичное впечатление у общественности.

США не хотят повторения ситуации 1996 года, но и сделать ничего они не могут, да и не особенно горят желанием. Поэтому, из Вашингтона до сих пор летят меседжи про то, что они поддерживают афганское правительство, несмотря на вывод войск.

Даже срочный визит в Белый Дом президента Афганистана Ашрафа Гани не вызвал у Байдена изменение риторики. Тот заявил, что афганцы должны "сами решить" свои дела.

Впрочем, некоторые подвижки таки произошли. США решились эвакуировать тысячи афганцев, которые помогали им во время войны, в основном переводчиков, которые работали на них и курируемое ими прозападное правительство.

Семьи этих людей боятся мести со стороны талибов. Их всего около 50 тысяч человек. Из них 18 тысяч афганцев уже подали заявки на получение американской "грин карты".

Со своей стороны, "Талибан" продолжает давить на США, постоянно напоминая о достигнутых соглашениях. Спикер талибов Сухейль Шахин в интервью "Al-Jazeera" заявил, что их группировка "имеет право на ответ", если вдруг окажется, что американцы решили остаться и не выводить часть войск.

Это явно ответ на опубликованную ранее в Associated Press информацию о намерении Штатов оставить в Афганистане 650 военнослужащих для охраны посольства и дипломатов.

Ситуация в Афганистане этим летом подойдет к своей кульминации. И будет она, судя по всему, весьма драматичной.

Всем, кто там радуется тому, что теперь, когда США уйдут, проблема Афганистана станет проблемой для РФ, и это каким-то боком нам поможет, я должен сообщить, что это наивные фантазии.

Москва имеет неплохие связи с "Талибаном", а в паре с региональными силами — Китаем, Индией и \или Пакистаном, странами Центральной Азии и даже Турцией может создать новую архитектуру безопасности, которая усилит их позиции, а не ослабит.

Никто не будет снова вторгаться в Афганистан, а будут работать с элитами и договариваться с ними. Талибы вряд ли захватят всю страну, у них есть проблемы в целых регионах, где проживают меньшинства. А это значит, что в какой-то момент, они вступят в договоренности, как внутри Афганистана, так и с внешними покровителями разных политсил.

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