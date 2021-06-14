Против кого дружим? Зачем США и Британия подписали новую Атлантическую хартию

Байден и Джонсон подписали Новую Атлантическую хартию. Первая Атлантическая хартия, к которой апеллирует данный документ, была подписано президентом США и премьер-министром Великобритании в августе 1941 года, в разгар Второй мировой войны. Тогда она задекларировала принципы англо-американского союза в условиях глобального конфликта и необходимости создавать новый мир после него.

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Новая Атлантическая хартия должна стать программным документом альянса США и Соединенного Королевства для XXI века.

Основные принципы, задекларированные англо-американским альянсом укладываются в восемь пунктов.

Во-первых, заявляется о готовности защищать принципы, ценности и институты демократии и открытых обществ, которые движут собственной национальной силой и союзами США и Британии. Нужно, чтобы демократии, начиная с их собственных, могли решить важнейшие вызовы современности.

Для этого будет отстаиваться прозрачность, поддерживаться верховенство права, гражданское общество и независимые СМИ. Также задекларировано, что альянс будет противостоять несправедливости и неравенству и защищать неотъемлемое достоинство и права человека.

Во-вторых, альянс намерен укрепить институты, законы и нормы, поддерживающие международное сотрудничество, чтобы приспособить их к новым вызовам XXI века и защитить от тех, кто может их взорвать.

США и Великобритания будут работать через международный порядок, основанный на правилах, для совместного решения глобальных вызовов, использовать перспективы и управлять опасностью новых технологий; способствовать экономическому прогрессу и достоинству труда и обеспечивать открытую и честную торговлю между государствами.

В-третьих, США и Великобритания придерживаются принципов суверенитета, территориальной целостности и мирного разрешения споров. Альянс выступает против актов вмешательства через дезинформационные кампании или другие вредные воздействия, в том числе, во время выборов, и подтверждает свою приверженность транспарентности долгов, приемлемому уровню задолженности и рациональному управлению в вопросах облегчения бремени задолженности.

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Кроме того, Байден и Джонсон декларируют намерение защищать ключевые принципы, такие, как свобода судоходства и перелетов, а также другие легальные способы использования морей.

В-четвертых, альянс принял решение использовать и защищать собственные инновационные достижения в области науки и техники, чтобы поддержать общую безопасность и создать новые рабочие места дома. Кроме того, было задекларировано намерение открыть новые рынки, способствовать разработке и внедрению новых стандартов и технологий для поддержки демократических ценностей, продолжать инвестировать в исследования самых больших проблем, стоящих перед миром, а также способствовать устойчивому глобальному развитию.

В-пятых, США и Великобритания подтверждают свою общую ответственность за поддержку коллективной безопасности и международной стабильности перед лицом всего спектра угроз, включая киберугрозы.

В-шестых, Альянс заявляет, что будет применять ядерное сдерживание для защиты НАТО, и пока существует ядерное оружие, НАТО будет оставаться ядерным союзом. Союзники и партнеры по НАТО всегда смогут рассчитывать на Вашингтон и Лондон, даже если они продолжают укреплять собственные национальные силы.

Альянс обязуется утверждать рамки ответственного поведения государства в киберпространстве, осуществлять мероприятия по контролю над вооружениями, разоружению и распространением оружия, чтобы уменьшить риски международных конфликтов. Вашингтон и Лондон остаются преданными противодействию террористам, которые угрожают их гражданам и интересам.

В-седьмых, заявляется, что мир достиг критической точки, когда он должен действовать срочно для преодоления климатического кризиса, защиты биоразнообразия и поддержки природи.

Байден и Джосон декларируют, что будут отдавать приоритет этим вопросам во всех международных мероприятиях.

В-восьмых, альянс декларирует, что понимает катастрофическое воздействие кризисов в сфере здравоохранения и важность общего блага в сфере укрепления коллективной защиты от угроз здоровью.

Соединенные Штаты и Великобритания обязуются продолжать сотрудничать в целях укрепления систем здравоохранения, а также помогать другим делать то же самое.

Обращает внимание, что в Новой Атлантической хартии целый ряд пунктов направлены непосредственно против России и Китая.

Это особенно касается части по противодействию дезинформации, вмешательству в выборы, ответственного поведения государств в киберпространстве, а также трансперентности долгов, приемлемому уровню задолженности и рациональному управлению в вопросах облегчения бремени задолженности.

Последнее особенно активно используется КНР для усиления своего влияния на международной арене.

Новая Атлантическая хартия, подобно своей предшественнице времен Рузвельте и Черчилля, должна стать символом и одним из ключевых документов американо-британского альянса уже для нового века.

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