Респектабельный терроризм. Признает ли ООН "Талибан" и зачем это самим талибам

Фактическое поражение США в Афганистане, вывод оттуда американских войск и успехи военного наступления "Талибана" на силы, лояльные прозападному правительству в Кабуле стали серьезным фактором, угрожающим стабильности в регионе Ближнего востока и Центральной Азии. Аналитики всего мира сейчас гадают, перекинется ли талибская волна на бывшие центральноазиатские республики СССР, а сам "Талибан", получив признание, как сторона переговоров, со стороны США и РФ активно добивается дипломатического признания своего будущего контроля над Афганистаном, к которому он, как никогда, близок. Последние условия талибов, выдвинутые ими американцам — амнистия на Западе и признание со стороны ООН. Что заставляет антизападное движение "Талибан" так активно добиваться собственной легализации на Западе — об этом читайте в колонке журналиста и блогера Максима Войтенко.

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Недавние заявления талибов во время визита в Москву о стремлении к миру, стабильности и соблюдению прав человека произвели эффект взрыва небольшой бомбы. Не знаю, что уж там будет на самом деле — на Востоке принято цветасто говорить. Но есть соображения.

Где-то промелькнула информация, что параллельно другая талибская (талибанская?) делегация охмуряет мулл и Корпус стражей исламской революции на переговорах в Тегеране, тоже рассказывая о своем безгрешии и любви к розовым пони.

По состоянию на 11 сентября 2001 года талибы более ли менее уверенно двигались к признанию со стороны ООН, в обмен почти под корень уничтожив производство наркотиков в стране.

После свержения власти Талибана ко власти в Афганистане пришли демократы, главным наркоторговцем стал брат проамериканского президента Хамида Карзая и производство наркоты снова стало бить рекорды.

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Талибы оказались щенками — их рекорд по веществам 1999 года был перебит к году 2014 примерно на треть. Потому что плохо образованные чумазые оборванцы просто растят мак.

А специалисты могут повысить урожайность примерно на четверть с гектара и с помощью улучшения системы орошения ввести в строй сотни тысяч гектаров необрабатываемых земель — что они и сделали.

Так что вполне возможно, что талибы действительно для признания себя любимых снова изничтожат наркоту — ну не навсегда, так, на лет пять.

А вообще не удивляйтесь тому, что такие люди приезжают в Москву и Тегеран, проводят переговоры с официальной американской делегацией и выдвигают условия ООН.

Это в 20-30 лет прикольно бегать с калашом и стрелять в оккупантов, давать интервью прогрессивным СМИ и так далее.

К 40-45 уже хочется спокойствия — официального поместья вместо норы-схрона, своего кресла в ООН, фотографии с американским президентом в Овальном кабинете ну и всего такого. Официальные банковские счета, мемуары "Моя борьба" и все в этом духе.

Этот путь с начала и до конца прошел Ясир Арафат, превратившись из террориста в респектабельного недопрезидента, который и Нобелевскую премию мира отхватил.

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А его Организация освобождения Палестины из банды террористов стала в западном общественном мнении признанной партией, которой на кормление официально отдали весь Западный берег реки Иордан.

Отдали поначалу и Газу, но Газу у арафатовцев "отжали" молодые и борзые стремяги из ХАМАСа. Которые через лет 10 тоже станут респектабельной и признанной партией и сделают свои фото с американским и израильским президентами.

В общем, ничто не новой под Луной.

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