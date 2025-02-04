Карлсон сказал — Трамп сделал. Как предугадать будущее Украины по телеэфиру американского журналиста
По наблюдению блогера Максима Войтенко, Трамп использует дружественного журналиста Такера Карлсона для озвучивания идей, которые считает важными для себя. Поэтому, послушав недавний эфир Карлсона с английским коллегой Пирсом Морганом, можно узнать много нового о ближайшем будущем Украины.
Потратил недавно полтора часа на просмотр дебатов Такера Карлсона с британским журналистом Пирсом Морганом. Встретились они в Саудовской Аравии и вели беседу на фоне местных условно красот.
Зачем я прос…ал столько времени? То, что говорит Карлсон, через две недели будет частью официальной идеологии в Белом Доме. А кое-что уже и стало ею. Так что я рассудил, что читаю гранки завтрашнего номера газеты "Правда" с речью смелого комсомольца, который первым стал критиковать зиновьевско-бухаринский блок. Все-таки тренды надо в деталях узнавать заранее.
Процентов 70 разговора было посвящено Украине и Израилю. Хотя говорили обо всем понемногу, в том числе и о бомбардировках Дрездена. Тут ремарка — Карлсон плавает в истории, но признает это и красиво отмазывается.
Собеседники сами по себе архетипичны. Пожилой англичанин с породистой внешностью, хорошо поставленной речью а ля лорд-сэр-пер, говорящий спокойно и вежливо, но гнущий свою линию. При этом не стесняющийся манипуляций в пределах разумного.
И молодой напористый наглый американец. Обаятельный. Трещащий без умолку, обвиняющий соперников во всех грехах, и прекрасно манипулирующий. Он мне напомнил некоторых героев рассказов О. Генри.
Так что спор об Израиле был примерно такой — "Ты антисемит! Нет, ты антисемит!".Важно
Тезисы Карлсона по поводу Украины я повторять не буду, тут пока за такое можно отгрести совершенно официально. Хотя через полгода их будут транслировать из каждого чайника и их будут повторять люди, которые ныне за них сроки выписывают. И причитать, что лично они этого не знали. Я так думаю.
Посвятил часть своей речи Карлсон и агрессивному блоку НАТО. Это не его дословное выражение, но смысл таков. Из сказанного я уяснил, что для того, чтобы тебя не бомбили "за здрасте" в ближайшие пять лет, надо быть верующим христианином или евреем-иудеем. Последнее предпочтительнее.
В воздухе летали упоминания бомбежек Японии и Дрездена, вроде бы что-то о биолабораториях. Путина вспоминали столько раз, что уши у него горели еще неделю. Сошлись на том, что диктатор, но вот следующий явно не будет демократом. Таков выбор русского народа.
Такер настаивал на "риал политик", англичанин упирал на мораль и то, что Путину нельзя дать победить.
Все это напоминало разминку перед некими неофициальными переговорами на высшем уровне. Публичное прощупывание друг друга. Когда стоят две банды друг напротив друга и перед дракой или базаром вперед на затравку высылают молодых. Пусть обматерят друг друга, позацепляют да пробьют на слабо.
В конце дебатов собеседники вдруг сошлись во мнениях относительно перспектив завершения конфликта.
Все это прерывалось рекламой сейфов, сделанных по случаю инаугурации Трампа руками американских рабочих лимитированным тиражом. Не в Китае сделано! Рекламой страховки и тому подобного. Озвучивал это в своей студии лично Такер Карлсон. Что опять же навевало воспоминания о обаятельных людях из рассказов О. Генри и торговцах змеиным маслом.
В будущем будет интересно. Но не всем.
Как там?
— Алиса, в будущем весело?
Обхохочешься!
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