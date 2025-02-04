Карлсон сказал — Трамп сделал. Как предугадать будущее Украины по телеэфиру американского журналиста

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Потратил недавно полтора часа на просмотр дебатов Такера Карлсона с британским журналистом Пирсом Морганом. Встретились они в Саудовской Аравии и вели беседу на фоне местных условно красот.

Зачем я прос…ал столько времени? То, что говорит Карлсон, через две недели будет частью официальной идеологии в Белом Доме. А кое-что уже и стало ею. Так что я рассудил, что читаю гранки завтрашнего номера газеты "Правда" с речью смелого комсомольца, который первым стал критиковать зиновьевско-бухаринский блок. Все-таки тренды надо в деталях узнавать заранее.

Процентов 70 разговора было посвящено Украине и Израилю. Хотя говорили обо всем понемногу, в том числе и о бомбардировках Дрездена. Тут ремарка — Карлсон плавает в истории, но признает это и красиво отмазывается.

Собеседники сами по себе архетипичны. Пожилой англичанин с породистой внешностью, хорошо поставленной речью а ля лорд-сэр-пер, говорящий спокойно и вежливо, но гнущий свою линию. При этом не стесняющийся манипуляций в пределах разумного.

И молодой напористый наглый американец. Обаятельный. Трещащий без умолку, обвиняющий соперников во всех грехах, и прекрасно манипулирующий. Он мне напомнил некоторых героев рассказов О. Генри.

Так что спор об Израиле был примерно такой — "Ты антисемит! Нет, ты антисемит!".

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Тезисы Карлсона по поводу Украины я повторять не буду, тут пока за такое можно отгрести совершенно официально. Хотя через полгода их будут транслировать из каждого чайника и их будут повторять люди, которые ныне за них сроки выписывают. И причитать, что лично они этого не знали. Я так думаю.

Посвятил часть своей речи Карлсон и агрессивному блоку НАТО. Это не его дословное выражение, но смысл таков. Из сказанного я уяснил, что для того, чтобы тебя не бомбили "за здрасте" в ближайшие пять лет, надо быть верующим христианином или евреем-иудеем. Последнее предпочтительнее.

В воздухе летали упоминания бомбежек Японии и Дрездена, вроде бы что-то о биолабораториях. Путина вспоминали столько раз, что уши у него горели еще неделю. Сошлись на том, что диктатор, но вот следующий явно не будет демократом. Таков выбор русского народа.

Такер настаивал на "риал политик", англичанин упирал на мораль и то, что Путину нельзя дать победить.

Все это напоминало разминку перед некими неофициальными переговорами на высшем уровне. Публичное прощупывание друг друга. Когда стоят две банды друг напротив друга и перед дракой или базаром вперед на затравку высылают молодых. Пусть обматерят друг друга, позацепляют да пробьют на слабо.

В конце дебатов собеседники вдруг сошлись во мнениях относительно перспектив завершения конфликта.

Все это прерывалось рекламой сейфов, сделанных по случаю инаугурации Трампа руками американских рабочих лимитированным тиражом. Не в Китае сделано! Рекламой страховки и тому подобного. Озвучивал это в своей студии лично Такер Карлсон. Что опять же навевало воспоминания о обаятельных людях из рассказов О. Генри и торговцах змеиным маслом.

В будущем будет интересно. Но не всем.

Как там?

— Алиса, в будущем весело?

Обхохочешься!

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