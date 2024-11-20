Без воды плохо, без тепла холодно: как выходит из блэкаута Одесса

Ну что ш. Блэкаут в Одессе понемногу того. Там дали кому-то на два часа света, тут на четыре. Раздаются привычные крики — "А чего через дорогу свет есть, а в нас нэма?". Темнота, холод и отсутствие мобильной связи даже людей, вешающих на стенку образок с Бандерой, превращают в потомственных пролетариев, желающих социальной справедливости. Потому что — счастье для всех даром и пусть никто не уйдет обиженным.

В смысле, х…во должно быть всем одинаково.

Оптика — вещь. Зарядные станции тянут сутки и после этого их возят из дому в офис заряжать. Без воды плохо, без тепла холодно. А один из знакомых заметил, как ему стало хорошо, когда он сходил в "Сильпо" за кипяточком и намутил там заодно кофе. Счастье — вот оно. Чайник с кипятком. И горячая американа с молоком за 25 гривен. Никакого "Джек Дэниэлса" и пятой плойки не надо. Смена жизненных ценностей в условиях пролетающих над головой "Искандеров" и "Мопедов".

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