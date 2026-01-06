Берлин в роли Одессы: как жители немецкой столицы перенесли свой блэкаут

Впервые в этом году отключили свет. Бот сообщает, что будет вот-вот, потом снова, что вот-вот. Как всегда. Не как в пригороде Одессы Фонтанке, где свет неделю по два–три часа в день и по 150 вольт.

И тут оказывается, что в Берлине та же х..рня. Некие анархисты решили, что надо что-то делать и то ли взорвали, то ли раскурочили подстанцию. Выключили один район столицы, 35–45 тыс. квартир, плюс магазины, больницы и так далее.

И немцам это не понравилось, хотя их еще даже не бомбили.

Каждый автор пишет, накидывая свое. Но общая картина знакома. Воды нет, отопления нет, света нет, часть домов без газа. Старичков с геронтологии перевозят, часть медучреждений тоже. Это — опять же из постов, на местах я лично не уточнял.

Население — кто бродит по улице и ищет горяченькой водички, кто пытается вызвать такси и свалить побыстрее из ср..ной… Причем едут с баулами и переносками с животными в ближайший отель.

Государство там в плане помощи гражданам — по описаниям привычно-знакомая импотенция. Помогают на улицах волонтеры, гуманитарные организации, местные церкви.

Что характерно, за границами района свет есть. Не знаю, пошел ли уже стук на это местным энергетикам с требованием отключить соседние районы тоже. Люди везде одинаковы.

О комментах. С Украины примерно треть–половина злорадствующие, половина со словами "проходили эту х…ню". Удивили спокойные комментарии от "наших" американцев. Люди, живущие в районах, где проходят ураганы, привыкли сидеть без света и расчехлять генератор. Из Швеции спокойно сообщили, что им уже раздали методички, и они готовятся. Гаряяяячие шведские парни.

Израиль сразу же напомнил, что у них постоянный п…дец.

Прибалты отчитались, что у них то ли в Риге, то ли в Таллине пропала вода. Какая-то поломка.

Много поминали в комментариях ФСБ и подготовку к будущей войне. О Венесуэле берлинцы из-за отсутствия света сразу забыли. Но только в том районе, где электричества нет.

