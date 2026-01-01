За несколько минут до Нового года: россияне ударили по энергетике Одесской области, какие последствия
За несколько минут до наступления нового 2026 года российские оккупационные войска нанесли дроновой удар по энергетической инфраструктуре Одесской области, в результате чего в регионе начались перебои с электроснабжением.
На одном из атакованных предприятий возник пожар, сообщил начальник Одесской военной администрации Олег Кипер.
"За несколько минут до Нового года — российские террористы вновь дерзко атаковали беспилотниками крайне важную и необходимую для гражданского населения Одесской области энергетическую инфраструктуру. На одном из объектов возник пожар", — написал Кипер.
Он уточнил, что в результате атаки фиксируются перебои с электроснабжением критических предприятий, которые обеспечивают жизнедеятельность города Одессы.
"Все соответствующие службы работают в усиленном режиме над ликвидацией последствий", — подчеркнул Кипер.
Отметим, что, кроме Одессы, после новогодней полуночи взрывы также раздавались в Сумах и Луцке.
Напомним, в результате ночного обстрела Одессы в ночь на 31 декабря на "Новой почте" сгорели 110 посылок на 2,3 млн грн.
Фокус также писал о том, что ВС РФ атаковали Украину накануне праздников.