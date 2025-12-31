ВС РФ атаковали Украину накануне праздников: разрушены дома, среди пострадавших — дети (фото)

В ночь на 31 декабря ВС РФ осуществили массированную атаку на территорию Украины, использовав около 127 ударных беспилотников различных типов, среди которых примерно 80 — "Шахеды". Наибольшие последствия обстрелов зафиксированы в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях.

Как сообщают в Воздушных Силах Вооруженных Сил Украины, в течение ночи силы обороны отражали атаку врага с помощью авиации, зенитных ракетных войск, подразделений радиоэлектронной борьбы и мобильных огневых групп. По состоянию на 08:00 31 декабря противовоздушной обороной был сбит или подавлен 101 вражеский беспилотник, тогда как около 20 дронов все же нанесли удары по различным локациям.

"Враг продолжает атаку беспилотниками. Продолжается боевая работа. Соблюдайте правила безопасности", — говорится в заметке.

В Киевской области есть пострадавшие в результате атаки РФ

В Киевской области, по информации главы ОГА Николая Калашника, под удар попала Белая Церковь. В результате обстрела пострадали двое мирных жителей: мужчина 1964 года рождения получил осколочные ранения руки и головы, а женщина 1977 года рождения — острую психологическую реакцию на стресс.

Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь на месте, госпитализация не понадобилась. Кроме того, повреждены два многоэтажных жилых дома — выбиты окна, изуродованы балконы. Местные власти совместно со спасателями уже работают над восстановлением безопасности и обеспечением жителей теплом и защитой в морозную ночь.

Враг в ночь на 31 декабря атаковал Белую Церковь Фото: Николай Калашник/Telegram

Последствия ночной атаки в Одесской области

В Одесской области, как сообщает председатель Одесской ОГА Олег Кипер, в результате ночной атаки пострадали шесть человек, среди которых трое детей в возрасте от семи месяцев до 14 лет. Пятеро пострадавших были госпитализированы: один взрослый находится в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести, включая младенца, который получил ингаляционное отравление. Удар повредил четыре многоэтажных жилых дома, по меньшей мере 14 автомобилей и частные гаражи.

В ночь на 31 декабря ВС РФ атаковали Одесскую область Фото: Олег Кипер/Одесская ОВА - Telegram

Сейчас на местах событий развернуты оперативные штабы, мобильные пункты несокрушимости и пункты обогрева. Также работают спасатели, медики, коммунальные и социальные службы, а правоохранители документируют преступления российской агрессии.

Кроме этого, в ДТЭК отметили, что ночью российские войска нанесли удар по энергетической инфраструктуре Одесской области, повредив два важных энергообъекта компании. Последствия атак значительные, и для восстановления оборудования до полноценного рабочего состояния понадобится определенное время.

"В течение декабря враг значительно повредил десять подстанций в Одесской области, а с начала года атаковал 25 энергообъектов области. Работаем круглосуточно, чтобы возвращать свет", — говорится в сообщении.

ВС РФ атаковали Днепропетровскую область

В Днепропетровской области, по данным председателя ОГА Владислава Гайваненко, под вражеские удары попала Синельниковщина, в частности Васильковская громада. Двое мужчин, 84 и 52 лет, получили ранения средней тяжести и находятся в больнице.

В результате обстрелов разрушены:

два частных дома, а еще шесть получили повреждения;

поврежден магазин и несколько автомобилей;

задеты газопровод и линия электропередач.

Кроме того, враг атаковал Никопольский район, применяя FPV-дроны и артиллерию. Известно о поврежденном частном доме, двух автомобилях и линии электропередач.

В результате удара ВС РФ по Днепропетровской области повреждены частные дома Фото: Днепропетровская ОГА

Напомним, что в ночь на 31 декабря российские войска нанесли удар дронами по Белой Церкви Киевской области, в результате чего в городе была повреждена жилая многоэтажка.

Также Фокус писал, что этой же ночью противник нанес удар "Шахедами" по Одессе. В результате попадания в городе повреждены жилые дома и горит терминал "Новой почты".