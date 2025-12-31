ЗС РФ атакували Україну напередодні свят: зруйновані будинки, серед постраждалих — діти (фото)

У ніч на 31 грудня ЗС РФ здійснили масовану атаку на територію України, використавши близько 127 ударних безпілотників різних типів, серед яких приблизно 80 — "Шахеди". Найбільші наслідки обстрілів зафіксовані у Київській, Одеській та Дніпропетровській областях.

Як повідомляють у Повітряних Силах Збройних Сил України, протягом ночі сили оборони відбивали атаку ворога за допомогою авіації, зенітних ракетних військ, підрозділів радіоелектронної боротьби та мобільних вогневих груп. Станом на 08:00 31 грудня протиповітряною обороною було збито або подавлено 101 ворожий безпілотник, тоді як близько 20 дронів все ж завдали ударів по різних локаціях.

"Ворог продовжує атаку безпілотниками. Триває бойова робота. Дотримуйтесь правил безпеки", — йдеться в дописі.

У Київській області є постраждалі внаслідок атаки РФ

У Київській області, за інформацією голови ОВА Миколи Калашника, під удар потрапила Біла Церква. У результаті обстрілу постраждали двоє мирних жителів: чоловік 1964 року народження отримав осколкові поранення руки та голови, а жінка 1977 року народження — гостру психологічну реакцію на стрес.

Постраждалим надали необхідну медичну допомогу на місці, госпіталізація не знадобилася. Крім того, пошкоджено два багатоповерхові житлові будинки — вибито вікна, понівечено балкони. Місцева влада спільно з рятувальниками вже працює над відновленням безпеки та забезпеченням мешканців теплом і захистом у морозну ніч.

Ворог у ніч на 31 грудня атакував Білу Церкву Фото: Микола Калашник/Telegram

Наслідки нічної атаки в Одеській області

На Одещині, як повідомляє голова Одеської ОДА Олег Кіпер, внаслідок нічної атаки постраждали шестеро осіб, серед яких троє дітей віком від семи місяців до 14 років. П’ятеро постраждалих були госпіталізовані: один дорослий перебуває у важкому стані, решта — у стані середньої тяжкості, включно з немовлям, яке отримало інгаляційне отруєння. Удар пошкодив чотири багатоповерхові житлові будинки, щонайменше 14 автомобілів та приватні гаражі.

У ніч на 31 грудня ЗС РФ атакували Одеську область Фото: Олег Кіпер/Одеська ОВА - Telegram

Наразі на місцях подій розгорнуто оперативні штаби, мобільні пункти незламності та пункти обігріву. Також працюють рятувальники, медики, комунальні та соціальні служби, а правоохоронці документують злочини російської агресії.

Окрім цього, у ДТЕК зазначили, що вночі російські війська завдали удару по енергетичній інфраструктурі Одещини, пошкодивши два важливі енергооб’єкти компанії. Наслідки атак значні, і для відновлення обладнання до повноцінного робочого стану знадобиться певний час.

"Впродовж грудня ворог значно пошкодив десять підстанцій на Одещині, а з початку року атакував 25 енергообʼєктів області. Працюємо цілодобово, щоб повертати світло", — йдеться в дописі.

ЗС РФ атакували Дніпропетровську область

У Дніпропетровській області, за даними голови ОДА Владислава Гайваненка, під ворожі удари потрапила Синельниківщина, зокрема Васильківська громада. Двоє чоловіків, 84 та 52 років, отримали поранення середньої тяжкості та перебувають у лікарні.

Внаслідок обстрілів зруйновано:

два приватні будинки, а ще шість зазнали пошкоджень;

понівечено магазин та кілька автомобілів;

зачеплено газогін і лінію електропередач.

Окрім того, ворог атакував Нікопольський район, застосовуючи FPV-дрони та артилерію. Наразі відомо про пошкоджену приватну оселю, два автомобілі та лінію електропередач.

Внаслідок удару ЗС РФ по Дніпропетровській області пошкоджені приватні будинки Фото: Дніпропетровська ОДА

