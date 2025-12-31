"Не припиняє терор": РФ атакувала Білу Церкву та уразила житлову багатоповерхівку

У ніч на 31 грудня російські окупаційні війська завдали удару дронами по Білій Церкві Київської області, внаслідок чого у місті було пошкоджено житлову багатоповерхівку.

"Ворог не припиняє терор проти мирних населених пунктів Київщини. Унаслідок атаки дронів у Білій Церкві пошкоджено багатоповерховий житловий будинок", — написав начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

Він уточнив, що в будинку вибиті вікна та пошкоджені балкони з першого по шостий поверх.

"Повідомлень про поранених серед жителів не надходило", — підкреслив Калашник.

Зазначимо, що приблизно у той самий час, коли з'явились повідомлення про атаку на Білу Церкву, ворог також атакував Київ ударним БПЛА, через що у столиці оголошували повітряну небезпеку.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про "Шахеди", які летіли як у бік Києва, так і Білої Церкви.

Відео дня

Нагадаємо, у ніч на 31 грудня ЗС РФ вдарили "Шахедами" по Одесі, через що у місті пошкоджені житлові будинки та спалахнув термінал "Нвоої пошти".

Фокус також писав про те, що ЗС РФ готують масований ракетний удар у новорічну ніч.