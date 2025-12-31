"Не прекращает террор": РФ атаковала Белую Церковь и поразила жилую многоэтажку

В ночь на 31 декабря российские оккупационные войска нанесли удар дронами по Белой Церкви Киевской области, в результате чего в городе была повреждена жилая многоэтажка.

"Враг не прекращает террор против мирных населенных пунктов Киевщины. В результате атаки дронов в Белой Церкви поврежден многоэтажный жилой дом", — написал начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

Он уточнил, что в доме выбиты окна и повреждены балконы с первого по шестой этаж.

"Сообщений о раненых среди жителей не поступало", — подчеркнул Калашник.

Отметим, что примерно в то же время, когда появились сообщения об атаке на Белую Церковь, враг также атаковал Киев ударным БПЛА, из-за чего в столице объявляли воздушную опасность.

Воздушные силы ВСУ предупреждали о "Шахедах", которые летели как в сторону Киева, так и Белой Церкви.

Напомним, в ночь на 31 декабря ВС РФ ударили "Шахедами" по Одессе, из-за чего в городе повреждены жилые дома и загорелся терминал "Нвоой почты".

Фокус также писал о том, что ВС РФ готовят массированный ракетный удар в новогоднюю ночь.