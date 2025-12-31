Россияне бьют по Одессе "Шахедами": горит "Новая почта" и многоэтажка, исчезло тепло (видео)

В ночь на 31 декабря российские оккупационные войска нанесли удар "Шахедами" по Одессе, из-за чего в городе повреждены жилые дома и горит терминал "Нвоой почты".

В некоторых районах города отсутствует свет, вода и тепло, сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

"Очередное доказательство того, что Россия воюет с мирным населением. Из-за вражеской атаки в части города отсутствует электро- водо- и теплоснабжение", — написал Лысак.

Он подчеркнул, что атака россиян на город продолжается и пообещал предоставить дополнительную информация позже.

В то же время в сети сначала появились кадры поврежденного дома, в который влетел "Шахед", но не сдетонировал.

Дрон влетел в жилой дом в Одессе Фото: Соцмережі

Позже местные телеграмм-каналы распространили видео, на котором видно пожар, вспыхнувший в терминале "Новой почты" после атаки дронов.

Начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер подтвердил, что россияне поразили некоторые цели в регионе.

"Целью россиян вновь является гражданская и энергетическая инфраструктура. В одном из населенных пунктов области в результате атаки вспыхнули склады логистической компании. Также зафиксировано попадание беспилотника в многоэтажный жилой дом без дальнейшего возгорания и детонации", — отметил Кипер.

Однако впоследствии местные издания сообщили о пожаре в другой многоэтажке города, куда также попал вражеский БПЛА.

По информации местных СМИ, пожар вспыхнул сразу на нескольких этажах жилого здания.

На момент публикации материала информации о пострадавших в результате российской атаки не было.

Напомним, утром 30 декабря россияне атаковали порт в Одесской области, в результате чего было разрушено гражданское судно.

Фокус также писал о том, что ВС РФ готовят массированный ракетный удар в новогоднюю ночь.