ВС РФ готовят массированный ракетный удар в новогоднюю ночь: какой арсенал собрали россияне, — мониторы

Вооруженные силы Российской Федерации переводят военную авиацию ближе к границам Украины, готовясь нанести удар в ночь с 31 декабря на 1 января или с 1 на 2 января, сообщили мониторинговые каналы. Заметили перемещение бомбардировщиков Ту-95МС, Ту-160, МиГ-31. Также наготове около 700 "Шахедов". Почему новогодняя ракетная атака РФ будет особенно опасна?

Россияне активизировали полеты стратегических бомбардировщиков, которые садятся и взлетают на авиабазах "Энгельс", "Оленья", "Украинка", "Белая", "Саваслейка", говорится в заметке мониторингового канала "еРадар | Воздушная тревога". Особенно предостерегают, что ВС РФ может ударить всеми подготовленными средствами поражения одновременно. При этом возможные цели — объекты в западных областях и столичный регион.

В новогоднюю ночь под массированным ракетно-дронным ударом РФ могут оказаться правительственный квартал и энергетические объекты в Киеве, предупредили мониторы. Кроме того, будет угроза для энергетических объектов в четырех областях — Хмельницкой, Ровенской, Ивано-Франковской, Львовской. В заметке есть предупреждение для украинцев, что РФ действительно может ударить в новогоднюю ночь, как делала ежегодно в течение большой войны.

Удар РФ по Украине — детали

Какие самолеты, другие средства поражения и ракеты готовят ВС РФ для новогоднего обстрела Украины:

Ту-95МС — суммарно 10 бортов, каждый из которых способен нести по восемь ракет Х-101 (суммарный одновременный залп при полной нагрузке — 80 шт. Х-101);

Ту-160 — четыре борта, каждый из которых может нести до 12 ракет Х-101 (всего 48 ракет);

МиГ-31 — девять бортов по одной ракете Х-47М2 "Кинжал" на каждый (всего девять ракет);

ракетоносители в Черном и Каспийском морях — три военных корабля, способных запустить по восемь ракет "Калибр" (всего 27 ракет);

баллистические и крылатые ракеты [вероятно, "Искандер" — ред.] — до 15 ед., которые будут лететь с северо-востока (из-под Брянска, Курска, Воронежа);

дроны-камикадзе "Шахед" и БпЛА других типов — до 700 ед.

Подсчеты показывают, что максимально возможный залп — 179 ракет различных типов и 700 БпЛА (если ВС РФ задействуют все перечисленные средства поражения).

Воздушные силы ВСУ не информировали о массированном ракетно-дроновом ударе ВС РФ в ночь на 1 или 2 января. Впрочем, информация о перемещении самолетов и пусковых установок есть в Telegram-канале OSINTерів Strategic Control: начиная с 11 ч 30 декабря появились сообщения о полетах Ту-95МС, Ту-160 и МиГ-31 ВС РФ.

Отметим, вечером 29 декабря появилось заявление главы МИД РФ Сергей Лаврова, который сообщил, что якобы состоялась атака 91 дрона на резиденцию президента Владимира Путина на Валдае в Новгородской области. Российский чиновник пригрозил, что россияне нанесут удар по Украине в ответ "на атаку дронов на Валдай". После этого росСМИ выяснили, что слова Лаврова, скорее всего, фейк, поскольку жители региона не слышали взрывов и даже не объявлялась воздушная тревога. Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что россияне ищут поводы для массированного удара по Украине и используют "фейковый" обстрел.

Напоминаем, 30 декабря представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, как ВС РФ отреагируют на "удар по Валдаю". Вместе с тем в сети появились кадры ракетного дивизиона "Орешник", который оказался больше похожим на "Ярс".