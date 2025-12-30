Военный ответ за "атаку на Валдай": какая первая реакция Кремля на "дроны ВСУ"

"Атаку дронов на Валдай" и на резиденцию президента Российской Федерации Владимира Путина в Кремле назвали "террористическим актом" и пообещали ответ. Кроме того, информацию о фейковости этой атаки назвали "безумными утверждениями". Чем Москва пригрозила украинцам и что российская пропаганда рассказывает населению?

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на инцидент в Валдае и заявил, что такими действиями Украина якобы хочет сорвать переговорный процесс по завершению войны, говорится в сообщении росСМИ "РИА Новости" в Telegram. По словам Пескова, это "теракт" не пошатнул намерение Москвы договариваться с Вашингтоном, но Киев получит военный ответ.

Брифинг Пескова появился через полсуток после выступления главы МИД Сергея Лаврова, который сообщил об "атаке" 91 украинского дрона на резиденцию Путина на Валдае. При этом спикер Кремля отказался отвечать, находился ли российский президент во дворце в Новгородской области на Валдае.

"Российские военные "знают, как, чем и когда отвечать" на атаку Киева на государственную резиденцию Путина", — привело ТАСС ответ чиновника.

Журналисты также поинтересовались, покажет ли Кремль какие-то доказательства воздушной атаки. В ответ Песков заявил, что "не думает, что должны быть какие-то доказательства" и переадресовал вопрос военным ВС РФ и системе ПВО, которая отразила "удар дронов".

Кроме того, "атака на Валдай" сделает позицию РФ по условиям завершения войны еще более "жесткой", сказал Песков. Представитель президента РФ не уточнил, в чем же будут заключаться новые требования в дополнение к предыдущим условиям капитуляции Украины, которые включали отказ от четырех областей и Крыма и потерю суверенитета.

Атака на Валдай — какова реакция РФ

РосСМИ "Агентство. Новости" рассказало о реакции российских пропагандистов на события, которые якобы произошли на Валдае. Выяснилось, что "атаку", которую не заметило местное население, назвали "официальным объявлением войны". Другие деятели угрожали Украине ударом ракеты "Орешник", а Британии — торпеды "Посейдон". Кроме того, угрожали ударить безъядерной боеголовкой, которой россияне могут попасть в правительственный квартал, и говорили о физическом уничтожении президента Украины Владимира Зеленского.

Что произошло в Валдае и Новгородской области РФ

Вечером 29 декабря Сергей Лавров вышел с официальным заявлением о том, что украинские дроны ночью якобы атаковали резиденцию Путина на Валдае. По его словам, все БпЛА нейтрализовала система ПВО. При этом росСМИ сразу опровергли обвинения. В первую очередь обратили внимание на отчет Минобороны РФ, согласно которому следовало, что ночью насчитали 89 дронов и только 18 долетели до Новгородской области (600 км от Украины), где их якобы сбили. При этом на подступах к резиденции "Ужин" ранее заметили установки ПВО, которые покрывали все пространство вокруг района, где мог находиться Путин.

Атака на Валдай — где расположены установки ПВО возле резиденции "Ужин" Путина Фото: Соцмережі

Журналисты медиа Sota установили, что местные жители не слышали ни моторов БпЛА, ни взрывов из-за работы средств ПВО, поэтому заявление Лаврова является, скорее всего, фейком. Если же предположить, что инцидент произошел на самом деле, то пройти такое количество средств ПВО дроны могли только в случае саботажа со стороны российских военных, пояснило медиа.

Отметим, после выступления Лаврова появилось заявление Белого дома и президента США Дональда Трампа. Американский президент сообщил, что ему не нравится "атака на Валдай", которую якобы провела Украина.

Напоминаем, 30 декабря Минобороны РФ показало дивизион ракетного комплекса "Орешник", который якобы стал на боевое дежурство в Беларуси.