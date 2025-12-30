Информация о том, что Украина беспилотниками атаковала резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области — фейк, ведь местные жители вообще не слышали работы ПВО в городе.

Кроме того, количество дронов, которые по словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, атаковали резиденцию Путина значительно превышает общее количество БПЛА, которые были запущены по всей территории России, пишет российское издание SOTA.

"Атака на Валдайскую резиденцию Путина — вероятно, фейк Кремля. Жители Валдая, где расположена резиденция Путина "Ужин", сообщили "Соти", что прошлой ночью не слышали работы ПВО, которая бы сбивала 91 беспилотник, о котором заявил глава МИД РФ Сергей Лавров", — говорится в сообщении.

Журналисты подчеркнули, что утром Минобороны РФ обнародовало традиционную статистику атак беспилотников на территории РФ, согласно которой за ночь по всей России было сбито 89 беспилотников, и из них только 18 — над Новгородской областью.

"При этом такая атака выглядит технически невозможной: БПЛА самолетного типа, которые использует Украина, летят на малых высотах по практически прямой траектории. При запуске с северной границы Украины БПЛА обязательно пересекают особо защищенное воздушное пространство (см. карту) с объектами РВСН, ВКО, военной авиации, закрытых административных образованиях вроде Солнечного, Озерного и т.д.", — отметили авторы матерала.

Защищенное полтиряное пространство перед резиденцией Путина на Валдае Фото: Соцмережі

По их словам, дроны могут долететь до резиденции "Ужин" только "в случае чуда" или же при целенаправленном попустительстве военного командования, ведь на их пути неизбежно должны были оказаться различные защищенные военные объекты.

Напомним, 29 декабря Сергей Лавров заявил, что Украина атаковала резиденцию Путина.

В этот же день Дональд Трамп подтвердил, что Путин пожаловался ему на атаку беспилотников по своей резиденции.