Украина атаковала имение Путина, заявили в РФ: в Киеве ответили

Сергей Лавров, который надолго пропадал из публичного пространства, внезапно возник с заявлением, что Киев якобы атаковал резиденцию Путина в Новгородской области аж 91 БПЛА. Владимир Зеленский ответил, что глава МИД РФ врет.

"В ночь с 28 на 29 декабря 2025 года киевский режим предпринял террористическую атаку с использованием 91 ударного беспилотного аппарата дальнего действия на госрезиденцию президента РФ в Новгородской области. Все беспилотные летательные аппараты уничтожены средствами противовоздушной обороны ВС РФ", — заявил Сергей Лавров журналистам росСМИ.

При этом никаких доказательств российский дипломат не предоставил, не показав даже фото сбитых беспилотников. По словам Лаврова, информации о пострадавших и ущербе от обломков БПЛА не поступало.

Но он "подчеркнул", что дроны якобы атаковали резиденцию Путина "в ходе интенсивных переговоров между Россией и США по урегулированию украинского конфликта". А потому "подобные действия не останутся без ответа" и цели уже якобы "определены". При этом Россия не намерена выходить из переговорного процесса с Соединенными Штатами, но переговорная позиция РФ будет пересмотрена с учетом "окончательного перехода киевского режима к политике государственного терроризма".

Відео дня

Атака дронов на имение Путина – ответ Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский отрицает слова Лаврова и обвинил Россию во лжи. Он увязал появление этих обвинений с успешными переговорами в Мар-а-Лаго. По его мнению, Москва пытается создать информационный фон для эскалации, поскольку прогресс в отношениях Украины и США является "провалом для россиян".

"Россияне не хотят закончить эту войну. Своим заявлением, что атакована была какая-то резиденция, они просто готовят почву для того, чтобы нанести удары по столице и государственным зданиям", — подчеркнул глава государства.

Зеленский напомнил о ракетном ударе по зданию Кабинета Министров Украины в сентябре и призвал украинцев максимально внимательными к сигналам тревоги в ближайшее время.

Стоит отметить, что число дронов, которые озвучил Лавров, противоречит опубликованным данным Минобороны РФ утром 29 декабря. По информации оборонного ведомства, ночью над Новгородской областью сначала якобы сбили 18 дронов, а впоследствии еще 23 беспилотника.

Украинское военное руководство и официальные лица пока не комментировали эти обвинения.

Напомним, по итогам переговоров с Трампом Зеленский заявил, что личная встреча с Владимиром Путиным возможна лишь при одном принципиальном условии — когда заявления Кремля перестанут расходиться с реальными действиями на поле боя.

Также Владимир Зеленский дал интервью после встречи с Дональдом Трампом.