Україна атакувала маєток Путіна, заявили в РФ: у Києві відповіли

Сергій Лавров, який надовго пропадав із публічного простору, раптово виник із заявою, що Київ нібито атакував резиденцію Путіна в Новгородській області аж 91 БПЛА. Володимир Зеленський відповів, що глава МЗС РФ бреше.

"У ніч із 28 на 29 грудня 2025 року київський режим здійснив терористичну атаку з використанням 91 ударного безпілотного апарату дальньої дії на держрезиденцію президента РФ у Новгородській області. Усі безпілотні літальні апарати знищені засобами протиповітряної оборони ЗС РФ", — заявив Сергій Лавров журналістам росЗМІ.

При цьому жодних доказів російський дипломат не надав, не показавши навіть фото збитих безпілотників. За словами Лаврова, інформації про постраждалих і збитки від уламків БПЛА не надходило.

Але він "підкреслив", що дрони нібито атакували резиденцію Путіна "під час інтенсивних переговорів між Росією і США щодо врегулювання українського конфлікту". А тому "подібні дії не залишаться без відповіді" і цілі вже нібито "визначені". При цьому Росія не має наміру виходити з переговорного процесу зі Сполученими Штатами, але переговорна позиція РФ буде переглянута з урахуванням "остаточного переходу київського режиму до політики державного тероризму".

Атака дронів на маєток Путіна — відповідь Зеленського

Президент України Володимир Зеленський заперечує слова Лаврова і звинуватив Росію у брехні. Він пов'язав появу цих звинувачень з успішними переговорами в Мар-а-Лаго. На його думку, Москва намагається створити інформаційне тло для ескалації, оскільки прогрес у відносинах України та США є "провалом для росіян".

"Росіяни не хочуть закінчити цю війну. Своєю заявою, що атакована була якась резиденція, вони просто готують ґрунт для того, щоб завдати ударів по столиці та державним будівлям", — наголосив глава держави.

Зеленський нагадав про ракетний удар по будівлі Кабінету Міністрів України у вересні та закликав українців бути максимально уважними до сигналів тривоги найближчим часом.

Варто зазначити, що кількість дронів, які озвучив Лавров, суперечить опублікованим даним Міноборони РФ вранці 29 грудня. За інформацією оборонного відомства, вночі над Новгородською областю спочатку нібито збили 18 дронів, а згодом ще 23 безпілотники.

Українське військове керівництво та офіційні особи поки що не коментували ці звинувачення.

Нагадаємо, за підсумками переговорів із Трампом Зеленський заявив, що особиста зустріч із Володимиром Путіним можлива лише за однієї принципової умови — коли заяви Кремля перестануть розходитися з реальними діями на полі бою.

Також Володимир Зеленський дав інтерв'ю після зустрічі з Дональдом Трампом.