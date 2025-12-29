87% украинцев за мир, но 85% против того, чтобы отступить с Донбасса, — Зеленский

После встречи с Дональдом Трампом президент Украины пообщался с журналистом из Fox News и обсудил прогресс в мирных переговорах с Россией.

Владимир Зеленский общался с Бретом Байером и сейчас доступен небольшой эпизод, ведь полное интервью выйдет вечером 29 декабря в программе Special Report.

Президент Зеленский объяснил ведущему Fox News Брету Байеру, что несмотря на усталость от войны и высокий запрос на мир среди украинцев (около 87%), абсолютное большинство (85%) категорически против территориальных уступок, в частности выхода из Донбасса. Он отмечает, что любое соглашение, предусматривающее такие уступки, будет отвергнуто народом, и гипотетический референдум по этому поводу не получит поддержки. Трамп, по его словам, неправильно интерпретировал желание мира как готовность к капитуляции или уступкам. Зеленский подчеркнул, что украинцы хотят именно справедливого мира, а не мира любой ценой.

Журналист спросил Зеленского, готовы ли украинцы к мирному соглашению с россиянами, ведь они уже устали от войны.

"Люди определенно хотят мира. Сегодня президент Трамп сказал: "Я видел опрос, что 85%, возможно 87%, он сначала сказал... хотят мира. Так что они согласны". Я ответил: "Да, знаете... это наша жизнь. 87% поддерживают мир. В то же время 85% против того, чтобы отступать с Востока, с Донбасса. Это означает, что все хотят мира, но справедливого мира", — ответил Зеленский.

Журналист поинтересовался, как решить самый сложный вопрос, вопрос территорий.

На что Зеленский ответил, что все стороны должны понять, что худший вариант — это уйти с Донбасса: "Это будут большие риски для Украины. Это неприемлемо для украинцев... это противоречит их воле. И референдум не будет положительным".

Президент Украины объяснил американцу, что статистика о желании мира не равна статистике о готовности отдать территории. Эти две вещи часто путают внешние наблюдатели и президент США Дональд Трамп не стал исключением.

Напомним, что по итогам переговоров с Трампом Зеленский заявил, что личная встреча с Владимиром Путиным возможна лишь при одном принципиальном условии — когда заявления Кремля перестанут расходиться с реальными действиями на поле боя.

А в новом отчете американского Института по изучению войны проанализировали заявления Кремля, связанные с переговорами Зеленского и Трампа. В частности, риторика российских властей свидетельствует о неготовности к реальному миру.