Путин отвергает предложения Европы и врет о фронте: в ISW проанализировали переговоры Трампа

28 декабря во Флориде встретились делегации США и Украины, чтобы обсудить мирный план из 20 пунктов, а перед этим американский президент Дональд Трамп позвонил лидеру России Владимиру Путину. Аналитики отметили, что последние заявления из Кремля противоречат позициям Вашингтона, а вражеский Генштаб не прекращает врать.

Москва неоднократно отклоняла гарантии безопасности для Украины, предложенные европейцами, а также призывала включить требования о прекращении расширения НАТО. В России заявили, что во время разговора с Трампом Путин изложил "очень подробные аргументы", почему важно придерживаться якобы заключенных во время саммита на Аляске соглашений. Об этом говорится в отчете американского Института по изучению войны за 28 декабря.

"ISW продолжает считать, что заявления Кремля свидетельствуют о том, что цели России в Украине выходят за пределы территориальных требований, таких как захват Донецкой области, и что мирное соглашение, которое не учитывает требования России к НАТО и Западу за пределами Украины, не удовлетворит Россию и не приведет к длительному миру, который может нормализовать российско-европейские или российско-американские отношения", — говорится в нем.

Відео дня

В то же время Путин и его военное командование продолжают преувеличивать тактические детали, чтобы создать ложное впечатление о том, что украинская оборона — на грани краха. Накануне встречи Трампа с Зеленским во Флориде российский лидер встретился с руководством Генштаба РФ. Аналитики предполагают, что целью было повлиять на ход американо-украинских переговоров.

Россияне выступили с рядом преувеличенных заявлений о захвате населенных пунктов на Покровском направлении и Гуляйполя в Запорожской области, а также ликвидации якобы заблокированных на левом берегу реки Оскол защитников. В ISW объяснили, что начальник Генштаба Валерий Герасимов не вдавался в детали относительно Купянска, ведь ранее Минобороны раскритиковали за ложь о захвате города.

Однако Герасимов заверил Путина, что ВС РФ будут продолжать воевать с целью захвата Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. При этом если враг будет двигаться в таком же темпе, как было в течение 2025 года, этих целей он достигнет только в апреле 2029-го. Этот расчет включает многочисленные препятствия на пути, поэтому вероятнее всего времени понадобилось бы еще больше.

После встречи Трамп и Зеленский пообщались с лидерами Европы, НАТО и ЕС. По словам республиканца, некоторые вопросы, в частности о прекращении огня и Донбасса, остаются нерешенными. Также речь шла о Запорожской АЭС, ныне оккупированной ВС РФ. Украинский президент заявил, что было почти достигнуто согласие относительно мирного плана и гарантий безопасности.

В ближайшие недели встретятся украинские и европейские делегации, а в январе — украинские, американские и российские рабочие группы. Перед встречей с Зеленским Трамп обсудил с Путиным создание отдельных рабочих групп для обсуждения вопросов безопасности и экономики.

Напомним, в Fox News сообщили, что телефонный разговор Трампа с Путиным длился час. Завершив встречу с Зеленским, американский лидер заявил о финальной стадии переговоров и спрогнозировал очень быстрое достижение соглашения.

Однако в Politico отметили, что на пути к достижению мира в Украине есть еще несколько весомых препятствий, в частности отсутствие согласия от Путина и необходимость выяснить ряд вопросов. Трамп признает неопределенность судьбы Донбасса, но выразил надежду, что этот пункт удастся урегулировать.