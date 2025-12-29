Путін відкидає пропозиції Європи і бреше про фронт: в ISW проаналізували переговори Трампа

28 грудня у Флориді зустрілися делегації США та України, щоб обговорити мирний план із 20 пунктів, а перед цим американський президент Дональд Трамп подзвонив лідеру Росії Володимиру Путіну. Аналітики зауважили, що останні заяви з Кремля суперечать позиціям Вашингтона, а ворожий Генштаб не припиняє брехати.

Москва неодноразово відхиляла гарантії безпеки для України, запропоновані європейцями, а також закликала включити вимоги щодо припинення розширення НАТО. У Росії заявили, що під час розмови з Трампом Путін виклав "дуже детальні аргументи", чому важливо дотримуватись нібито укладених під час саміту на Алясці угод. Про це йдеться у звіті американського Інституту з вивчення війни за 28 грудня.

"ISW продовжує вважати, що заяви Кремля свідчать про те, що цілі Росії в Україні виходять за межі територіальних вимог, як-от захоплення Донецької області, і що мирна угода, яка не враховує вимоги Росії до НАТО та Заходу за межами України, не задовольнить Росію і не приведе до тривалого миру, який може нормалізувати російсько-європейські або російсько-американські відносини", — зазначено у ньому.

Відео дня

Водночас Путін та його військове командування продовжують перебільшувати тактичні деталі, щоб створити помилкове враження про те, що українська оборона — на межі краху. Напередодні зустрічі Трампа із Зеленським у Флориді російський лідер зустрівся з керівництвом Генштабу РФ. Аналітики припускають, що метою було вплинути на перебіг американо-українських переговорів.

Росіяни виступили з низкою перебільшених заяв про захоплення населених пунктів на Покровському напрямку та Гуляйполя у Запорізькій області, а також ліквідацію нібито заблокованих на лівому березі річки Оскол захисників. В ISW пояснили, що начальник Генштабу Валерій Герасимов не вдавався до деталей щодо Куп'янська, адже раніше Міноборони розкритикували за брехню про захоплення міста.

Однак Герасимов запевнив Путіна, що ЗС РФ продовжуватимуть воювати з метою захоплення Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Водночас якщо ворог рухатиметься у такому ж темпі, як було протягом 2025 року, цих цілей він досягне лише у квітні 2029-го. Цей розрахунок включає численні перешкоди на шляху, тож, ймовірніше, часу знадобилося б ще більше.

Після зустрічі Трамп і Зеленський поспілкувались із лідерами Європи, НАТО та ЄС. Зі слів республіканця, деякі питання, зокрема щодо припинення вогню та Донбасу, залишаються невирішеними. Також йшлося про Запорізьку АЕС, нині окуповану ЗС РФ. Український президент заявив, що було майже досягнуто згоди щодо мирного плану і гарантій безпеки.

В найближчі тижні зустрінуться українські та європейські делегації, а у січні — українські, американські та російські робочі групи. Перед зустріччю із Зеленським Трамп обговорив з Путіним створення окремих робочих груп для обговорення питань безпеки та економіки.

Нагадаємо, у Fox News повідомили, що телефонна розмова Трампа з Путіним тривала годину. Завершивши зустріч із Зеленським, американський лідер заявив про фінальну стадію перемовин і спрогнозував дуже швидке досягнення угоди.

Однак у Politico зауважили, що на шляху до досягнення миру в Україні є ще кілька вагомих перешкод, зокрема відсутність згоди від Путіна та потреба з’ясувати низку питань. Трамп визнає невизначеність долі Донбасу, але висловив сподівання, що цей пункт вдасться врегулювати.