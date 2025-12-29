Встреча Зеленского и Трампа показала, что существует несколько "серьезных препятствий" к миру в Украине, — Politico

Итоги переговоров в Мар-а-Лаго 28 декабря демонстрируют, что, несмотря на оптимизм лидеров Владимира Зеленского и Дональда Трампа, на пути к достижению мира в Украине существует еще несколько весомых препятствий.

Среди этих препятствий — не в последнюю очередь отсутствие согласия от президента РФ Владимира Путина, который публично до сих пор не комментировал обновленный 20-пунктный мирный план. Об этом пишет издание Politico.

Другие важные вопросы, которые до сих пор требуют выяснения, это контроль над Донбассом, укрепление американских послевоенных гарантий безопасности и определение сроков и последовательности любого потенциального прекращения огня. Против последнего выступает лидер Кремля, как объявил во время пресс-конференции после переговоров Трамп.

Президент США признает, что до сих пор спорным вопросом остается украинский Донбасс. Зеленский ранее предложил его оставить свободной экономической зоной, когда же Путин продолжал высказывать претензии на весь регион. На вопрос в ходе разговора с прессой, удалось ли урегулировать этот пункт, Трамп возразил, хотя и выразил надежду, что это удастся сделать.

"Я бы сказал, что не "договорились", но мы приближаемся к соглашению по этому вопросу", — ответил Трамп.

В то же время пресс-конференция лидеров показала некоторые положительные сдвиги.

"По крайней мере, после воскресной встречи Зеленский демонстрировал более единый фронт с Трампом, чем после их последней встречи в Белом доме этой осенью", — пишет Politico.

Дональд Трамп на этот раз похвалил Владимира Зеленского за стремление к достижению мира. Также он едва ли не впервые заговорил о возможном своем приезде в Украину, чтобы выступить перед парламентом.

Несмотря на это, президент США продолжал утверждать, что Кремль якобы стремится к миру и хочет окончания войны. Также он упоминал о том, что РФ якобы "желает успеха" Украине. Однако постоянные атаки России на Украину, в частности один из последних обстрелов Киева, ставший одним из самых масштабных за все время войны, могут сигнализировать о другом.

Дональд Трамп во время пресс-конференции также воздержался от ответа на вопрос о том, будут ли предоставлены Украине миллиарды, которые удерживает Европа в замороженных активах РФ, или же будут ли они переданы Москве.

На другой вопрос, который касался того, что будет, если мирные переговоры провалятся, Трамп не пообещал усилить давление на Кремль или усилить помощь Киеву. Вместо этого он предложил "умыть руки и уйти", пишет издание, поскольку сказал о том, что стороны "продолжат бороться и умирать".

"Если ничего не происходит, они продолжают бороться и продолжают умирать. А мы не хотим, чтобы это произошло", — ответил Трамп.

Напомним, после встречи Трампа и Зеленского агентство РБК-Украина сообщало, что она стала "самой важной за все время".

Перед этим 28 декабря помощник президента РФ Юрий Ушаков раскрыл, о чем в телефонном режиме общались Трамп с Путиным.