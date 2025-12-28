Поддержите нас UA
Переговоры Зеленского и Трампа закончились: "Одна из самых важных встреч за все время"

В США закончилась встреча Зеленского и Трампа | Фото: president.gov.ua

Переговоры президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа в США относительно мира закончились. Стороны обсудили конкретные шаги по окончанию войны.

Встреча стала одной из самых содержательных и важных за все время, в течение которого администрация Дональда Трампа работала над окончанием войны в Украине. Об этом сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой на источник в команде украинского президента.

"Встреча Зеленского и Трампа прошла очень содержательно. Есть, что проработать дополнительно, но это одна из важнейших встреч за все время", — говорится в сообщении.

Президент Финляндии также сообщил, что разговор Зеленского и Трампа с европейскими лидерами завершился. На своей странице в сети X он сообщил, что встреча длилась более часа.

"Мы обсудили конкретные шаги для прекращения войны. Мы все стремимся к справедливому и длительному миру", — заявил Стубб.

Скриншот | сообщение Стубба о переговорах Зеленского и Трампа с европейскими лидерами

