Беседовали 75 минут: в Кремле рассказали, о чем говорили Путин и Трамп по телефону

Президент США Дональд Трамп первым позвонил российскому коллеге Владимиру Путину 28 декабря, а их разговор, который продолжался 1 час 15 минут, был посвящен «украинскому конфликту» и возможности его урегулирования.

В начале беседы политики обменялись поздравлениями по случаю рождественских и новогодних праздников и "пожелали счастья народам двух стран", заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Весь последующий разговор носил такой же дружеский, благожелательный и деловой характер и сопровождался взаимной заинтересованностью продвинуться по пути к мирному долговременному урегулированию украинского конфликта", – сообщил чиновник.

По его словам, Дональд Трамп "внимательно выслушал российские оценки реальных перспектив выхода на договоренности, весьма подробные аргументы нашего президента принципиальной важности и впредь ориентироваться на основополагающие российско-американские понимания, достигнутые в ходе саммита в Анкоридже и многочисленных контактов представителей двух администраций".

Відео дня

Ушаков подчеркнул, что оба президента придерживаются в целом аналогичных взглядов на то, что предлагаемый украинцами и европейцами вариант временного прекращения огня под предлогом подготовки к референдуму или под другими предлогами "ведет лишь к затягиванию конфликта и чреват возобновлением боевых действий".

"Для их окончательного прекращения требуется прежде всего, конечно, от Киева смелое ответственное политическое решение, идущее в русле работы, проводимой по российско-американскому каналу. Это решение, касающееся Донбасса, с учетом складывающейся ситуации на фронтах, украинскому режиму имело бы смысл принять, не мешкая", – подчеркнул он.

Во время беседы с Путиным Трамп якобы "настойчиво проводил мысль", что нужно действительно как можно скорее завершить войну, говорил об открывающихся тогда "впечатляющих перспективах экономического сотрудничества США и с Россией, и с Украиной". Кроме того, он признал, что украинский кризис оказался для него самым трудным.

"Трамп сказал, что он снова убедился в стремлении России прийти к политико-дипломатическому урегулированию. Именно с учетом этого он намерен выстраивать сегодняшний разговор с Зеленским", – отметил Ушаков.

Он также рассказал о том, что планируется создание двух рабочих групп в рамках "урегулирования конфликта в Украине". Одна из них будет заниматься различными аспектами проблематики безопасности, а вторая – вопросами экономической сферы.

Более детально о параметрах начала их работы в Кремле пообещали сообщить в начале января.

Ушаков в конце брифинга добавил, что после встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа последний снова собирается позвонить Путину.

Напомним, Дональд Трамп рассказал о разговоре с Путиным перед встречей с Зеленским.

Также сообщалось, что встречу Трампа и Зеленского перенесли. Изначально она была запланирована на 22:00 по киевскому времени. Однако теперь переговоры начнутся на два часа раньше. что встречу американского и украинского президентов перенесли.