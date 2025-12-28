Переговори Зеленського і Трампа закінчилися: "Одна з найважливіших зустрічей за увесь час"

Переговори президента України Володимира Зеленського та американського лідера Дональда Трампа у США щодо миру закінчилися. Сторони обговорили конкретні кроки щодо закінчення війни.

Зустріч стала однією з найзмістовніших та найважливіших за весь час, упродовж якого адміністрація Дональда Трампа працювала над закінченням війни в Україні. Про це повідомило агентство РБК-Україна з посиланням на джерело у команді українського президента.

"Зустріч Зеленського і Трампа пройшла дуже змістовно. Є, що опрацювати додатково, але це одна з найважливіших зустрічей за увесь час", — йдеться у повідомленні.

Після зустрічі Трамп і Зеленський провели дзвінок з європейськими лідерами, повідомляли ЗМІ.

Президент Фінляндії також повідомив, що розмова Зеленського і Трампа з європейськими лідерами завершилась. На своїй сторінці у мережі X він зазначив, що зустріч тривала понад годину.

"Ми обговорили конкретні кроки для припинення війни. Ми всі прагнемо справедливого та тривалого миру", — заявив Стубб.

Скриншот | допис Стубба про переговори Зеленського і Трампа з європейськими лідерами

Нагадаємо, перед переговорами у США американський лідер заявив, що і Путін, і Зеленський хочуть укласти мирну угоду.

Також перед цим помічник президента РФ Юрій Ушаков розкрив, про що розмовляли Трамп та Путін перед початком переговорів із Зеленським.