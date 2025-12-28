Зустріч Зеленського і Трампа: у Мар-а-Лаго стартували переговори президентів США і України

У Мар-а-Лаго розпочалася зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського

Перед тим, як вирушити до обідньої зали Мар-а-Лаго, Трамп і Зеленський зробили перші заяви для ЗМІ, давши зрозуміти, що очікують від зустрічі позитивних результатів.

Глава Білого дому, який нещодавно поговорив із російським колегою Володимиром Путіним, заявив, що, на його думку, і Зеленський, і президент Росії Володимир Путін хочуть укласти мирну угоду.

На запитання про те, чи вважає він, що Кремль серйозно налаштований на мир, він відповів:

"Так, я думаю, що він налаштований серйозно, я думаю, що вони обидва налаштовані серйозно".

За словами американського президента, він сподівається на успіх, проте точних прогнозів не дає.

Відео дня

"Це залежить від обставин — я вірю, що у нас є всі передумови для угоди", — сказав він, додавши, що російсько-український конфлікт виявився "важковирішуваним", але "ми це зробимо; сьогодні в нас буде чудова зустріч".

Трамп відмовився коментувати, чи очікує він укладення угоди до кінця року, заявивши: "У мене немає крайніх термінів. Знаєте, який мій крайній термін? Закінчити війну". Однак він додав, що "війна або завершиться найближчим часом, або затягнеться надовго, що призведе до загибелі мільйонів людей".

Що стосується триваючих російських повітряних бомбардувань України, Трамп припустив, що Путін, як і раніше, серйозно налаштований на припинення війни, вказавши на те, що Україна також завдавала ударів по Росії:

"Путін дуже серйозний, я думаю, можу це сказати. Я вважаю, що Україна також завдала кілька дуже сильних ударів, і я не кажу це в негативному сенсі, я думаю, що це, ймовірно, необхідно".

Американський лідер також похвалив Володимира Зеленського:

"Ця людина дуже багато працювала, вона дуже хоробра, і її народ теж дуже хоробрий. Те, через що вони пройшли, жодна країна, дуже рідко якась країна коли-небудь переживала подібне", — сказав він.

Після короткого брифінгу Дональд Трамп відправив журналістів "поїсти", а далі зустріч продовжилася за зачиненими дверима.

Журналістів персонал Мар-а-Лаго справді годує за розпорядженням Трампа. За повідомленням репортера DW, їм роздають сосиски в тісті, стейки, картоплю-фрі, креветки в кокосовій стружці, печиво і воду.

Хто представляє США та Україну на переговорах

За інформацією CNN, на переговорах у Мар-а-Лаго, окрім власне Дональда Трампа, також представник Трампа в закордонних справах Стів Віткофф, держсекретар Марко Рубіо, міністр оборони Піт Хегсет, голова Об'єднаного комітету начальників штабів Ден Кейн, заступник глави адміністрації Білого дому з політичних питань Стівен Міллер, голова адміністрації Білого дому С'юзі Вайлз, зять Трампа Джаред Кушнер та Джош Груєнбаум, комісар Федеральної служби закупівель Управління загальних служб, який був присутній на переговорах з Росією минулої п'ятдесяти років, та Джош Груенбаум.

До переговорної групи від України увійшли секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров, міністр економіки Олексій Соболєв, начальник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Гнатов, радник глави Офісу президента Олександр Бевз і перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.

Перед зустріччю прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск побажав Зеленському удачі, про що написав у Х.

Мар-а-Лаго: особиста резиденція для публічних зустрічей

Під час свого першого терміну Трамп приймав у Мар-а-Лаго у Флориді багатьох світових лідерів, включно з лідером Китаю Сі Цзіньпіном і прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе. Крім переговорів у програму зазвичай входили і більш особисті моменти, включно з вечерями та грою в гольф.

Коли Володимир Зеленський зізнався американському колезі, що це його перший візит до маєтку президента США, Трамп відповів, що це — "гарне місце для досягнення домовленостей".

За інформацією РБК-Україна, українську делегацію в резиденції Дональда Трампа пригощають курячим бульйоном, стейками з картоплею фрі та шоколадним тортом імені самого Трампа.

Новина доповнюється