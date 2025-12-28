Встреча Зеленского и Трампа: в Мар-а-Лаго стартовали переговоры президентов США и Украины

В Мар-а-Лаго началась встреча президента США Дональда Трампа ии президента Украины Владимира Зеленского

Перед тем, как отправиться в обеденный зал Мар-а-Лаго, Трамп и Зеленский сделали первые заявления для СМИ, дав понять, что ожидают от встречи положительных результатов.

Глава Белого дома, который недавно побеседовал с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил, что, по его мнению, и Зеленский, и президент России Владимир Путин хотят заключить мирное соглашение.

На вопрос о том, считает ли он, что Кремль серьезно настроен на мир, он ответил:

"Да, я думаю, что он настроен серьезно, я думаю, что они оба настроены серьезно".

По словам американского президента, он надеется на успех, однако точных прогнозов не дает.

"Это зависит от обстоятельств — я верю, что у нас есть все предпосылки для соглашения", — сказал он, добавив, что российско-украинский конфликт оказался "трудноразрешимым", но "мы это сделаем; сегодня у нас будет отличная встреча".

Трамп отказался комментировать, ожидает ли он заключения соглашения до конца года, заявив: "У меня нет крайних сроков. Знаете, какой мой крайний срок? Закончить войну".

Что касается продолжающихся российских воздушных бомбардировок Украины, Трамп предположил, что Путин по-прежнему серьезно настроен на прекращение войны, указав на то, что Украина также наносила удары по России.

"Путин очень серьезен, я думаю, могу это сказать. Я считаю, что Украина также нанесла несколько очень сильных ударов, и я не говорю это в негативном смысле, я думаю, что это, вероятно, необходимо".

Американский лидер похвалил Владимира Зеленского:

"Этот человек очень много работал, он очень храбр, и его народ тоже очень храбр. То, через что они прошли, ни одна страна, очень редко какая-либо страна когда-либо переживала подобное"", — сказал он.

После короткого брифинга Дональд Трамп отправил журналистов поесть, а дальше встреча продолжилась за закрытыми дверьми.

Кто представляет США и Украину на переговорах

По информации CNN, на переговорах в Мар-а-Лаго, кроме собственно Дональда Трампа, также представитель Трампа по иностранным делам Стив Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет, председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн, заместитель главы администрации Белого дома по политическим вопросам Стивен Миллер, глава администрации Белого дома Сьюзи Уайлз, зять Трампа Джаред Кушнер и Джош Груенбаум, комиссар Федеральной службы закупок Управления общих служб, который присутствовал на переговорах с Россией на прошлой неделе.

В переговорную группу от Украины вошли секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, министр экономики Алексей Соболев, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Гнатов, советник главы Офиса президента Александр Бевз и первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.

Мар-а-Лаго: личная резиденция для публичных встреч

Во время своего первого срока Трамп принимал в Мар-а-Лаго во Флориде многих мировых лидеров, включая лидера Китая Си Цзиньпина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Кроме переговоров в программу обычно входили и более личные моменты, включая ужины и игру в гольф.

По информации РБК-Украина, украинскую делегацию в резиденции Дональда Трампа угощают куриным бульоном, стейками с картофелем фри и шоколадным тортом имени самого Трампа.

Новость дополняется