Зеленский готов провести референдум по мирному плану: названо ключевое условие

Президент Украины Владимир Зеленский готов вынести мирный план Дональда Трампа на референдум. Впрочем, для этого нужно, чтобы Россия согласилась на 60-дневное перемирие.

Зеленский ожидает окончательно согласовать мирный план с Дональдом Трампом, когда украинский и американский президент встретятся в воскресенье, 28 декабря. Об этом сообщает Axios.

В материале отмечается, что хотя Зеленский и говорит о значительном прогрессе в переговорах с американскими партнерами, план Трампа все еще предусматривает территориальные уступки Украины, в частности отказ от территорий в Донецкой области, которая контролируется украинскими военными. Президент Украины надеется, что ему удастся улучшить эти условия, а если нет — ему придется получить поддержку этого решения от украинского народа.

Відео дня

По мнению американской стороны, позиция Зеленского относительно готовности к референдуму, а также то, что он больше не исключает территориальных уступок в пользу России, является позитивным сигналом.

В то же время в комментарии Axios сам президент Украины заявил, что проведение референдума будет сложным вызовом с точки зрения политических, логистических и безопасностных гарантий. И именно поэтому, для проведения референдума, Украина хочет объявления перемирия между Киевом и Москвой на 60 дней.

Высокопоставленный чиновник из США на правах анонимности заявил, что Кремль понимает, что перемирие будет нужно для проведения референдума. Однако они настаивают на меньшем сроке перемирия.

Более того, Зеленский отметил, что пока не может быть уверен в том, готова ли Россия вообще согласиться с планом Трампа.

"У меня есть некоторые разведывательные данные... но я сейчас на том этапе, когда хочу верить только заявлениям лидеров", — подчеркнул президент Украины.

Новость дополняется.