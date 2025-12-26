Выборы президента и референдум: Зеленский объяснил, от чего зависит их проведение

Законодательные инициативы по проведению президентских выборов и референдума уже существуют. Главным вопросом остается обеспечение безопасности.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, отвечая на вопросы журналистов, сообщают "Новини. Live".

По его словам, активизация вопроса выборов исходила от американской стороны:

"Я много раз об этом говорил: я считаю, что для этого должны быть законодательные возможности и, самое главное – безопасность проведения. Если мы говорим про референдум, то тут все то же самое. Законодательные инициативы есть. Их можно менять относительно войны, относительно терминов".

Зеленский подчеркнул, что полагается на помощь и поддержку союзников в этом вопросе.

"У партнеров есть достаточно сил, чтобы заставить Россию или чтобы договориться с русскими предоставить надлежащую безопасность для проведения выборов президента или референдума", – сказал он

Что касается референдума, то в 20-пунктном плане рассматривается такая возможность, "если будет вопросы, на которые единоличный ответ не может дать то или иное лицо". Однако что это будут за пункты, гарант Конституции не уточнил.

В ходе общения с прессой Зеленский также намекнул, что Украина готова подписать определенные соглашения.

"У нас есть план по 20 пунктам и там четыре стороны: Украина, Америка, Россия и Европа. Безусловно, этот план без России, без европейцев подписывать нельзя. Однако у нас есть двусторонние договоренности. Нам нужно их еще раз обсудить и… думаю, некоторые вещи в некоторых вещах можно ставить уже точку", – считает президент.

Он добавил, что в настоящее время Киев ежедневно работает над пятью документами в рамках мирного плана, среди которых – несколько двусторонних соглашений о гарантии безопасности.

Напомним, в ближайшее время Зеленский планирует встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом. Он сообщил, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны, глава украинской делегации на переговорах с США Рустем Умеров имел контакты с американской стороной и есть договоренности о встрече глав государств.

Ранее сообщалось, что в Кремле обиделись на поздравления Владимира Зеленского на Рождество. И восприняли пожелание "Чтобы он скончался" на свой счет.