"Многое может решиться до нового года": Зеленский сообщил о встрече с Трампом

Президент Украины сообщил, что есть договоренность о встрече на высшем уровне с президентом США Дональдом Трампом в ближайшее время.

Владимир Зеленский отметил в Telegram, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны, глава украинской делегации на переговорах с США Рустем Умеров имел контакты с американской стороной и есть договоренности о встрече с Трампом.

"Рустем Умеров доложил о контактах с американской стороной. Ни одного дня не теряем. Договорились о встрече на самом высоком уровне — с Трампом в ближайшее время. Многое может решиться до нового года. Слава Украине!", — сообщил Зеленский.

Визит Зеленского в США — что известно

В ближайшие дни ожидается визит президента Украины Владимира Зеленского во Флориду для сверхважных переговоров в Мар-а-Лаго — вероятном месте встречи с руководством США.

Відео дня

По словам дипломатического источника Kyiv Post, визит может состояться 28 декабря. Зеленский рассказал о телефонном разговоре, который состоялся на Рождество с посланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Он отметил, что некоторые документы уже подготовлены, а некоторые "готовы полностью".

Напомним, в Кремле обиделись на поздравления Владимира Зеленского на Рождество. И восприняли пожелание "Чтобы он скончался" на свой счет.

Также Фокус писал, зачем обнародовали 20 пунктов проекта мирного договора.