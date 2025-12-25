"Некультурно": в Кремле обиделись на поздравление Зеленского к Рождеству

В своем рождественском обращении Владимир Зеленский сказал, что у украинцев сейчас одна мечта: "чтоб он умер", не называя никаких имен, но в Кремле почему-то приняли это на свой счет.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина, собрал целый брифинг, чтобы заявить, что Владимир Зеленский "похож на малоадекватного человека", пишет ТАСС.

"Заявления Владимира Зеленского заставляют задаваться вопросом, способен ли он принимать адекватные решения по мирному урегулированию украинского конфликта", — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя рождественское выступление Зеленского, в котором тот выступил "с пожеланием смерти кому-то".

В Кремле указали, что это "некультурно, озлобленно", и в целом Зеленский "похож на малоадекватного человека".

"Хочется задаться вопросом, способен ли он принимать адекватные решения в сторону урегулирования политико-дипломатическими средствами", — добавил Песков.

Напомним, президент Украины, выступая с рождественским поздравлением, сказал, что весь народ Украины молится о мире.

"Издавна украинцы верили, что в ночь на Рождество открываются небеса. И если рассказать им свою мечту, она точно сбудется. Сегодня мечта у всех нас одна. И желание мы загадываем одно на всех. "Чтобы он умер" (президент использовал более красноречивое украинское слово "сконав" – ред.), – скажет каждый о себе, но когда обращаемся к Богу, конечно, мы просим о большем", — сказал Зеленский, напомнив, что Рождество и предпраздничные дни не остановили Путина и российские войска, которые продолжают обстреливать Украину каждый день и каждую ночь.

"Массированные обстрелы, сотни шахедов, баллистика, кинжалы – все было. Так бьют безбожники. Так поступают те, кто не имеет абсолютно ничего общего с христианством и чем-либо человеческим", — отметил президент Украины.

Напомним, глава Ватикана Папа Лев XIV призвал к 24-часовому перемирию на Рождество во всех вооруженных конфликтах мира, включая войну России против Украины и противостояние на Ближнем Востоке.

Ранее в Кремле отказались от идеи рождественского перемирия, заявив, что это "подмена понятий".